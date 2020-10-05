Не еда, не газ, не вода. Чиновница из администрации Великих Лук объяснила госпитализацию 13 школьников стечением обстоятельств

Пока родители выдвигают версии о том, почему сразу 13 детей почувствовали себя плохо во время торжественной линейки у школы в Великих Луках, чиновники их опровергают и предлагают свои. Например, ученики перенервничали. И родители, и чиновники сходятся, как минимум, в одном — еда ни при чем. Из 13 госпитализированных в столовой в тот день успели побывать только трое, заявила начальник Управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая «Псковской ленте новостей». Родители считают, что если бы речь шла о пищевом отравлении, «слегла бы вся школа».

Также выдвигались версии о том, что дети употребляли какой-то непонятный газ и что причиной отравления мог стать лопнувший шарик с гелием. На последнее Лозницкая ответила, что госпитализированные ученики стояли в разных местах далеко друг от друга и шарик точно ни при чем. Что касается запрещенных веществ, то, по словам чиновницы, «все ребята хорошие» и участие в линейке для них было поощрением. Торжественный залп тоже не причина. Его дали в тот момент, когда некоторые школьники уже были в машинах скорой, то есть праздник, если следовать логике из высказывания чиновницы, продолжался по запланированному сценарию. Родители подумали и про коронавирусные меры. Некоторые полагают, что навредить ученикам мог антисептик или вещества, с которыми моют полы. Версию про отравление хлором опровергает главный инженер местного водоканала — технологию обработки воды уже шесть лет как сменили. У Лозницкой есть версия, в которой она называет не определенную пока причину плохого самочувствия «стечением обстоятельств». Госпитализированные дети были не слишком крепкими, а некоторые даже освобождены от физкультуры, школьники были в теплой уличной одежде, а погода оказалась солнечной и, в конце концов, на мероприятии были «высокие гости» и детей это взволновало. Мнение директора школы Натальи Демиховской примерно такое же — дети получили тепловой удар. По данным с нескольких погодных сайтов, в Великих Луках сегодня переменная облачность с дождем и до +18.