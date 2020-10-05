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05.10.2020 16:00
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СК начал проверку школы города Великие Луки, где на линейке 13 детей потеряли сознание

Следственный комитет по Псковской области начал проверку после школьной линейки в Великих Луках, где 13 детей потеряли сознание. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«В настоящее время следователи приступили к выяснению обстоятельств произошедшего. В рамках доследственной проверки будет дана оценка действиям всех должностных лиц, отвечающих за безопасность учебно-воспитательного процесса», — говорится в релизе на сайте СК.

Инцидент произошёл в понедельник в школе № 7 города Великие Луки. Во время линейки стало плохо детям разного возраста. По данным комздрава, трое учеников — в тяжёлом состоянии, у других состояние оценивается как средней степени тяжести.

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