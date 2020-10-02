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02.10.2020 15:40
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Армения опровергла обвинение Азербайджана в ракетном ударе по селу из «Точки-У»

Ереван опроверг заявление Баку об использовании Арменией тактического ракетного комплекса «Точка-У» при обстрелах азербайджанской территории и назвал его провокацией.

«Министерство обороны (Армении) официально заявляет, что утверждение официальных кругов Азербайджана о том, что якобы с территории Армении наносятся удары по Азербайджану из тактического ракетного комплекса «Точка-У», — откровенная ложь и не соответствует действительности», — написала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

Так Ереван отреагировал на заявление минобороны Азербайджана об обстреле армянскими военными села Сабиркенд из комплекса «Точка-У».

С территории Армении по Азербайджану ни одна ракета не выпускалась, заверила Степанян. Пресс-секретарь при этом отметила, что азербайджанские войска в течение нескольких дней наносят удары по окрестностям города Варденис, используя артиллерию и беспилотники.

Утром 2 октября в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться.

Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».

О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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