Армения опровергла обвинение Азербайджана в ракетном ударе по селу из «Точки-У»
Ереван опроверг заявление Баку об использовании Арменией тактического ракетного комплекса «Точка-У» при обстрелах азербайджанской территории и назвал его провокацией.
«Министерство обороны (Армении) официально заявляет, что утверждение официальных кругов Азербайджана о том, что якобы с территории Армении наносятся удары по Азербайджану из тактического ракетного комплекса «Точка-У», — откровенная ложь и не соответствует действительности», — написала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.
Так Ереван отреагировал на заявление минобороны Азербайджана об обстреле армянскими военными села Сабиркенд из комплекса «Точка-У».
С территории Армении по Азербайджану ни одна ракета не выпускалась, заверила Степанян. Пресс-секретарь при этом отметила, что азербайджанские войска в течение нескольких дней наносят удары по окрестностям города Варденис, используя артиллерию и беспилотники.
Утром 2 октября в Карабахе возобновились боевые действия, несмотря на призывы России, США и Франции остановиться.
Накануне президенты России, США и Франции призвали руководителей Армении и Азербайджана прекратить боевые действия и «незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования».
О своём нежелании прислушаться к США, России и Франции, которые призывают к урегулированию карабахского конфликта мирным путём и невмешательству Анкары, в ответ заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Турецкий МИД заявил, что готов поддержать Азербайджан и «на поле боя». Кремль уже призывал Турцию перестать «подливать масла в огонь конфликта», а также отменить переброску наёмников из Сирии и Ливии.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.