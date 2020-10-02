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02.10.2020 12:32
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«У нас нет выбора: соблюдение мер или самоизоляция». Голикова рассказала об устойчивом, но ожидаемом росте заболеваемости коронавирусом

Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать меры безопасности во время ожидаемого роста заболеваемости COVID-19.

«У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — цитирует 2 октября заявление Татьяны Голиковой ТАСС.

По ее словам, в России сейчас наблюдается «устойчивый рост» заболеваемости, который власти ожидали. Голикова отметила, что ситуация отчасти связана с возвращением людей на работу и осенне-зимним сезоном.

Заместитель председателя правительства призвала соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что жестких ограничений из-за COVID-19 вводиться не будет. Президент Владимир Путин констатировал, что россияне устали от масок и ограничений.

С начала пандемии в России выявили уже 1 194 643 заболевших COVID-19. Петербург остается на втором месте по показателю ежедневного прироста. За последний день в городе выявили еще 302 новых случая.

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