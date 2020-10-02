«У нас с вами по большому счету нет выбора: или мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снимаем нагрузку на коечный фонд, или мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем и не собираемся», — цитирует 2 октября заявление Татьяны Голиковой ТАСС.

Голикова: Либо мы соблюдаем все меры безопасности, которые предписаны врачами, или мы идем на самоизоляцию, чего мы допустить не хотим и не собираемся pic.twitter.com/dYSspv0K90

По ее словам, в России сейчас наблюдается «устойчивый рост» заболеваемости, который власти ожидали. Голикова отметила, что ситуация отчасти связана с возвращением людей на работу и осенне-зимним сезоном.

Заместитель председателя правительства призвала соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.



При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что жестких ограничений из-за COVID-19 вводиться не будет. Президент Владимир Путин констатировал, что россияне устали от масок и ограничений.



С начала пандемии в России выявили уже 1 194 643 заболевших COVID-19. Петербург остается на втором месте по показателю ежедневного прироста. За последний день в городе выявили еще 302 новых случая.

