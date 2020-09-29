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29.09.2020 16:03
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Путин: Маски и ограничения людям надоели

Президент России на совещании с правительством призвал объяснять людям реалии пандемии и рекомендовать такие меры защиты, которые было бы нетрудно соблюдать.

«Кончено, маски, социальная дистанция, тем более изоляция и ограничения, — безусловно, все это людям надоело», — заявил 29 сентября Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, он понимает усталость россиян от коронавирусных ограничений. При этом он отметил, что люди не всегда верят и понимают, что РФ столкнулась с «очень опасным противником».

«Наша обязанность <...> — аккуратно, тактично, но терпеливо и настойчиво объяснять людям реалии», — подчеркнул глава государства, добавив, что необходимо предлагать «необременительные меры и средства защиты».

В России с начала пандемии уже выявили 1 167 805 случаев COVID-19. Роспотребнадзор указывает, что рост заболеваемости коронавирусом в России был ожидаемым.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (27)

asgard
Ога. Как и прежде вирус - сам по себе. Ограничения - сами по себе. Вводили всякую херню типа запрет прогулки в парках, так теперь народ кладет и на протирку рук и маски(а зря)
вадики
Ога((Угу((Сидит там в бункири как крыса и ему все нипачем((А мы тут как на фронте выживаем!Так начнити раздавать маски бесплатно и деняк людям дайти мы и будем сидеть по домам
Antipode
Для того чтобы чтобы объяснять что происходит и что делать, надо выработать стратегию, самим следовать этим стратегиям и уметь объяснить их. Сначала говорили, что впереди планеты всей, потом что придумали супер-пупер вакцину; теперь ничего не говорят, все открыли. Количество инфицированных и смертей тем временем опять растет. Многие люди до сих пор не выработали отношения к короновирусу и ходят без масок махнув на все рукой.
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