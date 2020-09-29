Президент России на совещании с правительством призвал объяснять людям реалии пандемии и рекомендовать такие меры защиты, которые было бы нетрудно соблюдать.



«Кончено, маски, социальная дистанция, тем более изоляция и ограничения, — безусловно, все это людям надоело», — заявил 29 сентября Владимир Путин во время обращения, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, он понимает усталость россиян от коронавирусных ограничений. При этом он отметил, что люди не всегда верят и понимают, что РФ столкнулась с «очень опасным противником».