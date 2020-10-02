Полиция зачищает улицу Рубинштейна от нелегалов и открытых крыш перед тем, как она станет пешеходной в выходные
Жилой сектор, бизнес-центры, магазины и торговые точки по улице Рубинштейна прошли большой «гребенкой» участковые. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 2 октября, полицейские проверяли нелегально сдаваемые в аренду квартиры, проживающих в них, а также безопасность крыш.
Во время рейда, который проходил в четверг, также навестили бизнес-центры, магазины и торговые точки, расположенные на самой барно-ресторанной улице Петербурга.
ГУ МВД по СПб и ЛО
За день участковые обошли 33 жилых дома. В одном из домов нашли мини-отель, сотрудники которого не смогли оперативно показать документы, легализующие их деятельность. В 45 квартирах, сдаваемых в поднаем, также под рукой у съемщиков не было документов о заключении сделок.
«При этом сразу полицейские выявили 4 квартиры, незаконно сдаваемые иностранным гражданам. 12 иностранных граждан, как выяснилось, находятся на территории Российской Федерации нелегально», — сообщает главк.
Особое внимание после падения пары молодых людей с довлатовского дома во время рейда уделили крышам. Нашли 14 незакрытых или не оборудованных таким образом, чтобы на них нельзя было попасть любому желающему экстрима. По данному факту в компетентные организации направлены информационные письма.
В конце октября, с 20-го числа, по выходным власти Петербурга решили ограничить автомобильное движение по улице Рубинштейна. Таким образом чиновники хотят избавиться от нелегальной торговли с колес, от шумных компаний, которые слушают музыку из динамиков, а также сделать саму улицу более комфортной для гостей и местных жителей.