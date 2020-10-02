Полиция зачищает улицу Рубинштейна от нелегалов и открытых крыш перед тем, как она станет пешеходной в выходные

Жилой сектор, бизнес-центры, магазины и торговые точки по улице Рубинштейна прошли большой «гребенкой» участковые. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 2 октября, полицейские проверяли нелегально сдаваемые в аренду квартиры, проживающих в них, а также безопасность крыш.

Во время рейда, который проходил в четверг, также навестили бизнес-центры, магазины и торговые точки, расположенные на самой барно-ресторанной улице Петербурга.

ГУ МВД по СПб и ЛО

За день участковые обошли 33 жилых дома. В одном из домов нашли мини-отель, сотрудники которого не смогли оперативно показать документы, легализующие их деятельность. В 45 квартирах, сдаваемых в поднаем, также под рукой у съемщиков не было документов о заключении сделок.

