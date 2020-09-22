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22.09.2020 14:36
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В гибели двоих на Рубинштейна следствие увидело оказание небезопасных услуг

В Петербурге возбуждено уголовное дело после гибели двух человек под окнами шестиэтажки на Рубинштейна, 23. По версии следствия, неосторожной смертью закончилась небезопасно организованная экскурсия.

Как сообщает городской Следственный комитет 22 сентября, случившееся в воскресенье квалифицировали по 3-й части статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Согласно материалам уголовного дела, вечером 20 сентября на крыше шестиэтажного дома на Рубинштейна неустановленные лица организовали экскурсионную прогулку, в результате разбилась 17-летняя школьница и 24-летний Александр. Очевидцы заявляли, что они держались за руки.

Личность школьницы полиция установила на следующий день после её гибели. При себе у девушки был только телефон. Молодого человека опознали быстро. Он водит экскурсии по Петербургу, однако, по рассказам его знакомых, последние полтора года на крышах он только отдыхает, а сам экскурсии не организовывает. С домом на Рубинштейна, 23, был связан его бизнес, по словам коллеги, Александр знал, что кровля здания ремонтируется.

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Комментарии (2)

Павел Михайлов
Полностью согласен. Без разрешения собственников квартир нечего лазать по крыше
мухомор
было бы прекрасно, если бы на волне этого случая, всех экскурсоводов по крышам стали жёстко нагибать.
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