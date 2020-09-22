В гибели двоих на Рубинштейна следствие увидело оказание небезопасных услуг

В Петербурге возбуждено уголовное дело после гибели двух человек под окнами шестиэтажки на Рубинштейна, 23. По версии следствия, неосторожной смертью закончилась небезопасно организованная экскурсия.

Как сообщает городской Следственный комитет 22 сентября, случившееся в воскресенье квалифицировали по 3-й части статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц».

Согласно материалам уголовного дела, вечером 20 сентября на крыше шестиэтажного дома на Рубинштейна неустановленные лица организовали экскурсионную прогулку, в результате разбилась 17-летняя школьница и 24-летний Александр. Очевидцы заявляли, что они держались за руки.