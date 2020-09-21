FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 18:54
10
Печать

Замечательный (не) руфер. Что известно о гибели двоих у знакового дома на Рубинштейна

Дом, где жил Довлатов, за выходные оброс сомнительной славой, никак не связанной с писателем. Хотя именно он мог привлечь на крышу пару, которую в символические 20:20 нашли на земле 20 сентября. Знакомые погибшего почти не сомневаются — как раз это случайность.

Фото: коллаж/«Фонтанка.ру»/pixabay.com

Полиция и Следственный комитет второй день разбираются с одновременной гибелью 23-летнего экскурсовода и 17-летней девушки в центре Петербурга. Знатоки петербургских крыш уверены в их безопасности: непреднамеренно свалиться непросто. Но, говорят, именно на Рубинштейна, 23, такую вероятность не стоит исключать сразу.

Дом на Рубинштейна, 23, построен в 1911 году гражданским инженером Александром Барышниковым. Неоклассицизм с налётом модерна, чугунное литьё на воротах, фонари над входом и мемориальная доска Сергею Довлатову, большая часть ленинградской жизни которого прошла в коммунальной квартире на третьем этаже.

Погибший Александр, который на следующей неделе мог бы отмечать 24-летие, был в этом доме частым гостем. Он несколько лет водит экскурсии по Петербургу, коммуналки — одна из основных тем. По предварительной версии следствия, воскресный вечер он проводил с девушкой на крыше, нашли обоих уже на земле в 20:20, сопоставили с датой — 20 сентября — и увидели символизм. Добавили его и очевидцы, приметившие, что пара вроде бы держалась за руки. Вопросы есть и к странице в «ВКонтакте» молодого человека, на которой, по словам друзей, едва ли не в последние дни пропала возможность прокомментировать записи.

Кинорежиссёр Алексей Герман уверен, что смотреть нужно в другую сторону. Он сам живёт на Рубинштейна, 23, и не понаслышке знает слабые места дома. «Я знаю почему, знаю, кто виноват. К сожалению, это не случайность. Их смерть была в определенной степени «подготовлена», — уверен он и показывает жалобы, которые сам же оставлял на портале «Наш Санкт-Петербург» в мае прошлого года. Он обращал внимание властей, что оба чердачных помещения в его парадной открыты и, судя по количеству пустых бутылок и следов употребления чего-то позабористее, широко востребованы.

Фото: скриншот жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург»
Фото: фото из жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург»
Фото: фото из жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург»
Фото: фото из жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург»
Фото: фото из жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург»
Фото: ответ на жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург»
Фото: ответ на жалобу на портале «Наш Санкт-Петербург»
Фото: www.facebook.com/alekseigermanjr

В ответ получил письмо за подписью замглавы районной администрации: прибрали, закрыли. В этом году жалоб на доступность выходов на крышу на портале не было, разве что 14 сентября появилось сообщение о повреждении кровли. Впрочем, как раз с этим уже разбираются. На сайте фонда капремонта указано, что отремонтировать кровлю по договору к 8 октября должна компания «Интех».

«Упасть случайно практически невозможно, как бы странно вам это ни показалось. Нужно быть в сильном состоянии опьянения — алкогольном или наркотическом — или быть просто безумцем», — прикинул вероятности в разговоре с «Фонтанкой» один из знакомых погибшего, уточнив, что обычно такие прогулки достаточно безопасны. Он один из партнёров по туристическому бизнесу, хорошо знаком с Александром-экскурсоводом, своё имя в публикации попросил не называть.

По его словам, Саша занимается экскурсиями не первый год. Ещё года два назад он был гидом в одном из популярных городских экскурсионных обществ, но в 2018 году уволился и, что называется, пошёл в гору. Сохранив партнёрские отношения с бывшим работодателем, начал сотрудничать ещё с несколькими туристическими агрегаторами и уже сам организовывал экскурсии со своими гидами. Желающих за комиссию он получал от коллег и сам активно делился, поскольку, как утверждает его партнёр, специализировался на узком направлении:

«Он водил по дворам, парадным и коммуналкам. Крышами он, конечно, не занимался. У него были сугубо пешеходные экскурсии, по земле, поэтому неправда то, что он был руфером. У него был опыт много лет назад и по другому адресу на Рубинштейна. Понятно, что тогда это было нелегально, потому что не существует никаких законодательных рамок, но безопасно. Но сейчас — нет. И сам мне об этом говорил, и в общем чате видел, что он переадресовывает такие заказы специалистам по крышам», — рассказывает собеседник «Фонтанки».

Побывавшие ещё в 2018 году на «высотных» экскурсиях также вспоминают про безопасность: говорят, были обязательный инструктаж и строгое выполнение требований гида, который идёт по крыше первым и не даёт экскурсантам разбредаться.

Коллега Александра последний раз видел его за два дня до случившегося, ничего странного в поведении не приметил. Обсуждали рабочие вопросы — Саша не так давно арендовал комнату в коммунальной квартире на Рубинштейна, 23, говорят, ту самую, в которой жил Довлатов. Экскурсия там длилась менее получаса и была составной частью маршрута по доходным домам, по которому водили уже другие гиды.

«Как человек из индустрии, могу вам сказать, что это очень неплохое вложение. Знаменитая квартира и знаменитая комната. Видно, что Александр хотел идти дальше, развиваться», — говорит коллега, отмечая, что квартира Довлатова пользовалась спросом, и в выходные поток экскурсантов был такой, что Саша порой оставался ночевать там же.

«Есть подозрение, что на крышу его могло погнать любопытство — зачем-то захотел посмотреть, как идёт ремонт. А при ремонте некоторые части кровли закрывают плёнкой, вот за неё как раз можно зацепиться и скатиться вниз», — подбрасывает версию экскурсовод. Про погибшую девушку рассказать ничего не смог.

Те, чьё знакомство с Александром не ограничивается работой и экскурсиями, характеризуют молодого человека ёмко, но достаточно показательно: «Я дружила с ним. Он был замечательный», «Общительный, знакомы лет пять, никогда ничего депрессивного от него не слышал», «С подругой были с ним на крыше после экскурсии в 2018 году. Он очень внимательно следил, чтобы все было в порядке. Произвёл прекрасное впечатление эрудированного человека, увлечённого своим делом», «Девушка? Могу сказать, что ещё год назад часто видел Сашу с девушками. Он был, по-моему, красивый. Девушки любили его, он любил девушек. В этом плане проблем точно не было». Еще одна хорошая знакомая Александра отметила, что вроде бы не так давно близкая подруга у него появилась, но встретиться с ней не успели. «Саша едва ли думал о том, что его жизнь может оборваться так внезапно — слишком много было идей и планов». Виновником случившегося, как полагает она, может быть алкоголь.

Судя по «сторис» в «Инстаграме», перестав водить экскурсии, сам Александр с романтикой петербургских крыш не расстался — он регулярно выкладывал видео с тех, на которых отдыхал, как в одиночестве, так и весёлой компанией.

Личность девушки, которую нашли вместе с Александром, удалось установить только во второй половине 21 сентября. Известно, что ей 17 лет, жила в коммунальной квартире в Калининском районе. Подсказку полицейским дал её телефон, больше при себе у светловолосой подруги экскурсовода ничего не было.

В администрации Центрального района «Фонтанке» сообщили, что управляющая компания ЖКС «Северо-Запад» обследовала подведомственные помещение: «Вскрытий и проникновений в чердачные помещения не выявлено. Замки на месте, перегородно-запорные устройства на парадных в рабочем состоянии. Ключи есть только у аварийно-диспетчерской службы ЖКС и у подрядчика по ремонту кровли — «Интех Констракшн».

Татьяна Ципуштанова, Татьяна Востроилова, «Фонтанка.ру»

Фото: коллаж/«Фонтанка.ру»/pixabay.com

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

VF812
Соболезнования, конечно, но это должно было случиться.
Мимопрохожу
"Вскрытий и проникновений в чердачные помещения не выявлено". Ну все понятно, они туда с крыши соседнего дома перепрыгнули. Или на парашюте спустились. Пока руководство управляющих компаний не начнет нести уголовную ответственность за такие случаи, этот бардак будет продолжаться. Именно уголовную, потому что штрафы здесь бесполезны - они просто лягут на плечи жильцов. Кстати, нас ведь еще недавно - до эпохи коронабесия - так пугали возможными терактами. А по факту кто угодно может забраться на чердак/ крышу жилого дома, и ответственности никто не несет. Нестыковочка.
Ифка
всё равно жалко ребят. Бедные родители
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний