FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 17:31
7
Печать

Полиция Петербурга установила личность девушки, которая упала с другом на улице Рубинштейна

Телефон — единственная личная вещь, которую нашли в вещах девушки, упавшей на улице Рубинштейна с 24-летним экскурсоводом Александром 20 сентября 2020 года в 20.20, — помог полицейским установить её личность.

По данным «Фонтанки», ей было 17 лет, и она проживала в коммунальной квартире в одном из домов в Калининском районе. С её близкими сейчас общаются сотрудники СК.

ЧП в довлатовском доме в центре Петербурга произошло в воскресенье. Молодые люди упали, по предварительной информации, держась за руки. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Читайте подробности скоро в тексте «Фонтанки».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

prosto_5e4ce2877d5fb
Ф-ке немногим больше 17 лет.
Авось, научится писАть ... когда-нибудь.
Mafioza
Подробности знают только эти двое и они уже ничего не расскажут.
а такие же,как они-любители фикзнаетчего,после каждой новой трагедии далдонят все то же-вы ничего не понимаете в этом кайфе.
warlockblack
Шла по Рубинштейна и упала? Не упала, а выпала. Из окна.

«По данным «Фонтанки», её 17 лет, и они живет в коммунальной квартире...»

Сегодня корректором у вас работает уборщица из Узбекистана?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний