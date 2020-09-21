Полиция Петербурга установила личность девушки, которая упала с другом на улице Рубинштейна

Телефон — единственная личная вещь, которую нашли в вещах девушки, упавшей на улице Рубинштейна с 24-летним экскурсоводом Александром 20 сентября 2020 года в 20.20, — помог полицейским установить её личность.



По данным «Фонтанки», ей было 17 лет, и она проживала в коммунальной квартире в одном из домов в Калининском районе. С её близкими сейчас общаются сотрудники СК.



ЧП в довлатовском доме в центре Петербурга произошло в воскресенье. Молодые люди упали, по предварительной информации, держась за руки. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

