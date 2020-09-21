Полиция до сих пор пытается установить личность погибшей на Рубинштейна девушки. В моменте падения видят числовой символизм
До сих пор не установлена личность погибшей при падении пары руферов в центре Петербурга. Из личных вещей у нее при себе были ключи и мобильный.
Как стало известно «Фонтанке», падение пары с дома на Рубинштейна произошло в 20 часов 20 минут 20 сентября 2020 года. Случайность это или осознанное решение — сейчас пытаются выяснить сотрудники СК и полиции.
Личность погибшего молодого человека установили быстро — это 24-летний Александр, который в соцсетях позиционирует себя как городской путешественник и предлагает экскурсии по крышам, старинным домам и коммуналкам в Петербурге, а также дореволюционным дачам в пригороде.
А вот о девушке известно мало — ей на вид лет 20–25, она блондинка, была в черном пальто, при себе у нее были ключи от чердака, а также мобильный телефон. На него сейчас надеются полицейские, устанавливающие её личность.
Об инциденте в полицию сообщили в воскресенье жители дома 23 по улице Рубинштейна. По их словам, пара упала, держась за руки.