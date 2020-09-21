FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
75.03р88.96р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 09:47
4
Печать

Полиция до сих пор пытается установить личность погибшей на Рубинштейна девушки. В моменте падения видят числовой символизм

До сих пор не установлена личность погибшей при падении пары руферов в центре Петербурга. Из личных вещей у нее при себе были ключи и мобильный.

Как стало известно «Фонтанке», падение пары с дома на Рубинштейна произошло в 20 часов 20 минут 20 сентября 2020 года. Случайность это или осознанное решение — сейчас пытаются выяснить сотрудники СК и полиции.

Личность погибшего молодого человека установили быстро — это 24-летний Александр, который в соцсетях позиционирует себя как городской путешественник и предлагает экскурсии по крышам, старинным домам и коммуналкам в Петербурге, а также дореволюционным дачам в пригороде.

А вот о девушке известно мало — ей на вид лет 20–25, она блондинка, была в черном пальто, при себе у нее были ключи от чердака, а также мобильный телефон. На него сейчас надеются полицейские, устанавливающие её личность.

Об инциденте в полицию сообщили в воскресенье жители дома 23 по улице Рубинштейна. По их словам, пара упала, держась за руки.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Мужской Взгляд
Надо ввести уголовное наказание за руферство, может это всё-таки остановит это гиблое дело.
kоt-obormot
Давно пора запретить эти безобразия. Только крыши раздалбывают.
Bobr Dobr
А 20 секунд было ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний