Полиция до сих пор пытается установить личность погибшей на Рубинштейна девушки. В моменте падения видят числовой символизм

До сих пор не установлена личность погибшей при падении пары руферов в центре Петербурга. Из личных вещей у нее при себе были ключи и мобильный.



Как стало известно «Фонтанке», падение пары с дома на Рубинштейна произошло в 20 часов 20 минут 20 сентября 2020 года. Случайность это или осознанное решение — сейчас пытаются выяснить сотрудники СК и полиции.



Личность погибшего молодого человека установили быстро — это 24-летний Александр, который в соцсетях позиционирует себя как городской путешественник и предлагает экскурсии по крышам, старинным домам и коммуналкам в Петербурге, а также дореволюционным дачам в пригороде.

