В центре Петербурга двое после падения погибли одновременно. Пара держалась за руки
Тела юноши и девушки нашли под окнами шестиэтажного дома на улице Рубинштейна в Петербурге вечером 20 сентября. Они умерли одновременно.
По данным «Фонтанки», громкий звук во дворе 23-го дома по улице Рубинштейна привлек внимание жительницы третьего этажа около восьми часов вечера. Выглянув в окно, она увидела двух молодых людей, распростертых на асфальте. Женщина вызвала скорую и полицию, но первой оставалось только констатировать мгновенную смерть обоих. Известно, что упали они одновременно и в этот момент держались за руки. Где именно они находились перед падением, как и их имена, предстоит выяснить полиции.