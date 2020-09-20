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20.09.2020 21:15
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В центре Петербурга двое после падения погибли одновременно. Пара держалась за руки

Тела юноши и девушки нашли под окнами шестиэтажного дома на улице Рубинштейна в Петербурге вечером 20 сентября. Они умерли одновременно.

По данным «Фонтанки», громкий звук во дворе 23-го дома по улице Рубинштейна привлек внимание жительницы третьего этажа около восьми часов вечера. Выглянув в окно, она увидела двух молодых людей, распростертых на асфальте. Женщина вызвала скорую и полицию, но первой оставалось только констатировать мгновенную смерть обоих. Известно, что упали они одновременно и в этот момент держались за руки. Где именно они находились перед падением, как и их имена, предстоит выяснить полиции.

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Комментарии (20)

260868031
дурень
мухомор
фонтанка, теперь и комментарии со словом начинающимся на суи и заканчивающегося на цид запрещены? просто что бы быть в курсе.
igorshvedov
А может им родители встречаться запрещали,вот они и...
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