Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко: Эпидемиологическая ситуация становится все серьезнее. Переходите на «удаленку», носите маски

«По сводкам, которые публикует и город и данным нашей клиники, вы сами можете видеть: количество пациентов растет. Причем если летом среди заболевших было мало людей старше 65 лет — меньше 15 %, — то сейчас их уже 20–25 %. А в отделениях интенсивной терапии таких пациентов более 80 %, и среди тех, кто находится на ИВЛ, тоже более 80 % людей 65+. Это цифры по нашей больнице, но тенденция во всех стационарах схожая», — подчеркивает Проценко.

Главврач одной из основных инфекционных клиник Москвы в Коммунарке, награжденный Путиным Денис Проценко заявил, что эпидемиологическая ситуация «становится все серьезнее». Об этом он написал 2 октября в своем Facebook.

Он добавил, что ему «странно», что некоторые до сих пор не верят в опасность инфекции.



«А ведь прямо сейчас в тяжелой форме болеют свыше 1500 человек в Москве, это реально много, но их может стать еще больше. Что делать? Беречь себя и близких. Носить маски в общественных местах, мыть руки с мылом — правильно мыть, как мы учили всех еще весной; держать социальную дистанцию в 1,5–2 метра, не встречаться большими компаниями. Да, даже в хорошую погоду. Если есть возможность, переходите на удаленку, чтобы поменьше ездить в общественном транспорте», — пишет главврач больницы в Коммунарке.



Подытожил он рекомендацией всем сделать прививку от гриппа, уточнив, что сам уже провакцинировался.



Накануне мэр Москвы Сергей Собянин потребовал от работодателей в обязательном порядке перевести на «удаленку» 30% сотрудников. Сегодня столичные власти уже рекомендуют, чтобы эта цифра составила 50%.

