Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу до половины сотрудников, которые трудятся в офисах. Обязательным с понедельника станет удаленка для 30 процентов работников.



«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», - сообщил 2 октября РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он добавил, что в первую очередь это касается именно офисов, а не промышленных и торговых предприятий.

