Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу до половины сотрудников
Власти Москвы рекомендовали перевести на удаленную работу до половины сотрудников, которые трудятся в офисах. Обязательным с понедельника станет удаленка для 30 процентов работников.
«Для тех предприятий, которые имеют такую возможность, в первую очередь, это офисные сотрудники, мы ввели обязанность перевести не менее 30% численности штата на удаленную работу. Рекомендуем при этом до половины сотрудников переводить на удаленную работу», - сообщил 2 октября РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. Он добавил, что в первую очередь это касается именно офисов, а не промышленных и торговых предприятий.
По его словам, власти рассчитывают, что с понедельника в столице будут трудиться удаленно около 1,8 - 2 млн человек.
«Мы понимаем, что если такое количество людей нам удастся сократить на улицах, в общественном транспорте, то, как показывает практика предыдущих месяцев, это, безусловно, поможет нам сдержать рост количества заболеваний», - добавил он.
Мэр столицы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом близкой к критической и заявил, что придется принимать более жесткие ограничительные меры, если рост заболеваемости сдержать не получится. За последние сутки в Москве выявлено 2 424 новых случая заболевания коронавирусом, суточная выявляемость достигла максимума за четыре месяца.