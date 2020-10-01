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01.10.2020 15:20
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Мобильное приложение ВТБ снова заработало после утреннего сбоя

Работа мобильного приложения банка ВТБ полностью восстановлена. Утром 1 октября пользователи не могли войти в сервис, сделать через него перевод или платеж.

В пресс-службе ВТБ «Фонтанку» заверили, что приложение снова стало доступно для всех клиентов с 14:30.

«В качестве альтернативного источника пользователи могли провести необходимые операции в web-версии приложения. Еще раз приносим клиентам ВТБ извинения за возникшие неудобства», — сообщили в банке.

Утром 1 октября крупные технические сбои поразили мобильные приложения трех российских банков — Тинькофф-банка, Альфа-банка и ВТБ. Сейчас работа всех сервисов восстановлена.

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