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01.10.2020 13:10
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Банки встали не с той ноги. Технический сбой произошел в работе приложения ВТБ

Клиенты банка ВТБ сообщают о техническом сбое в работе приложения кредитной организации. Пользователи не могут получить доступ к мобильному сервису утром 1 октября.

По данным ресурса downdetector, пик неполадок в работе приложения ВТБ 24 зафиксирован в 12:12. Наиболее крупные сбои произошли в Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

В пресс-службе ВТБ на запрос «Фонтанки» сообщили, что проверяют информацию.

Этим же утром сбои произошли в работе приложений Тинькофф банка и Альфа-банка. Сейчас они оба работают в штатном режиме.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Cashmare
норм всё работает, значит не всех зацепило
Алекс81
ВТБ уже в 9 утра не работал.
И сейчас все ещё не работает
killbeachtrash
У Сбербанка то же самое со вчерашнего дня ( ранее не отслеживал). Если переводишь с карты на карту через банкомат- SMS оповещение на телефон приходит. В Интернет приложении получает пароль, логин и молчит на подтверждении SMS ( ранее такого не было). Вывод "Косяк" софтины на переводе в преамбулу словесную "Сбер", хочется уже другое слово вставить.
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