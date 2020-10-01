Банки встали не с той ноги. Технический сбой произошел в работе приложения ВТБ

Клиенты банка ВТБ сообщают о техническом сбое в работе приложения кредитной организации. Пользователи не могут получить доступ к мобильному сервису утром 1 октября.



По данным ресурса downdetector, пик неполадок в работе приложения ВТБ 24 зафиксирован в 12:12. Наиболее крупные сбои произошли в Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.



В пресс-службе ВТБ на запрос «Фонтанки» сообщили, что проверяют информацию.



Этим же утром сбои произошли в работе приложений Тинькофф банка и Альфа-банка. Сейчас они оба работают в штатном режиме.

