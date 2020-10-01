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01.10.2020 10:03
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Клиенты Тинькофф банка жалуются на обнуление счетов. Всё обещают вернуть

Читатели «Фонтанки» сообщают, что с утра 1 октября у многих пользователей Тинькофф банка обнулились инвестиционные счета в приложении. По их словам, горячая линия ставит на «удержание», а в чате им не отвечают. В кредитном учреждении проблему признали.

«Ситуация связана только с отображением информации в приложении, деньги (акции, бумаги, фонды) никуда не пропали. Ситуация затронула менее 2 тысяч человек. В течение получаса проблема будет устранена», — уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.

Напомним, что 22 сентября TCS Group, владеющая банком, заявила, что ведет переговоры о продаже своих акций «Яндексу». Сделку оценивают в 5,48 млрд долларов. Оплата может быть произведена частично деньгами, частично акциями ИТ-компании. После этого акции «Яндекса» взлетели вверх.

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Комментарии (3)

Pilat
Замечательно.
Кто то репетирует.
f0ntan
Статья названа неправильно. Название говорит о проблемах клиентов Тинькофф банка. А в статье речь идет о проблемах клиентов Тинькофф Инвестиций, которые открыли брокерские счета и инвестировали средства на фондовый рынок. Я открыл мобильное приложение Тинькофф банка. Именно банка. Там с банковским счетом все нормально. Не обнулен.
dedmoroz_5e4d8827384c2
такой хороший банк, такой виртуальный, такой цифровой
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