Клиенты Тинькофф банка жалуются на обнуление счетов. Всё обещают вернуть

Читатели «Фонтанки» сообщают, что с утра 1 октября у многих пользователей Тинькофф банка обнулились инвестиционные счета в приложении. По их словам, горячая линия ставит на «удержание», а в чате им не отвечают. В кредитном учреждении проблему признали.



«Ситуация связана только с отображением информации в приложении, деньги (акции, бумаги, фонды) никуда не пропали. Ситуация затронула менее 2 тысяч человек. В течение получаса проблема будет устранена», — уточнили «Фонтанке» в пресс-службе.

Напомним, что 22 сентября TCS Group, владеющая банком, заявила, что ведет переговоры о продаже своих акций «Яндексу». Сделку оценивают в 5,48 млрд долларов. Оплата может быть произведена частично деньгами, частично акциями ИТ-компании. После этого акции «Яндекса» взлетели вверх.