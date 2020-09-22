Сделка года. «Яндекс» покупает «Тинькофф»-банк за 5,5 миллиарда долларов
Группа TCS объявила о том, что ведет переговоры о продаже своих акций «Яндексу». Сообщение об этом вечером 22 сентября было размещено на сайте лондонской биржи, где котируются акции «Тинькофф».
Как следует из заявления, в ходе предварительных переговоров стороны пришли к соглашению, что банк будет оценен в 5,48 млрд долларов. Оплата будет произведена частично деньгами, частично — акциями «Яндекса».
«Окончательные условия зависят от удовлетворительного завершения дью дилидженс и согласования окончательной документации, включая согласование условий закрытия», — говорится в сообщении.
Слухи о том, что «Яндекс» купит «Тинькофф», оплатив половину его стоимости своими акциями, появились в телеграм-каналах еще в субботу, 19 сентября. Однако до сих пор официальные представители компаний отказывались от комментариев.
Эта сделка станет одной из крупнейших в российском корпоративном сегменте, правда, будет проведена в иностранной, кипрской, юрисдикции.