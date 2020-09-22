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22.09.2020 19:53
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Сделка года. «Яндекс» покупает «Тинькофф»-банк за 5,5 миллиарда долларов

Группа TCS объявила о том, что ведет переговоры о продаже своих акций «Яндексу». Сообщение об этом вечером 22 сентября было размещено на сайте лондонской биржи, где котируются акции «Тинькофф».

Как следует из заявления, в ходе предварительных переговоров стороны пришли к соглашению, что банк будет оценен в 5,48 млрд долларов. Оплата будет произведена частично деньгами, частично — акциями «Яндекса».

«Окончательные условия зависят от удовлетворительного завершения дью дилидженс и согласования окончательной документации, включая согласование условий закрытия», — говорится в сообщении.

Слухи о том, что «Яндекс» купит «Тинькофф», оплатив половину его стоимости своими акциями, появились в телеграм-каналах еще в субботу, 19 сентября. Однако до сих пор официальные представители компаний отказывались от комментариев.

Эта сделка станет одной из крупнейших в российском корпоративном сегменте, правда, будет проведена в иностранной, кипрской, юрисдикции.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Brevnault
Янькофф-банк?
медведь Дмитрий
Красиво ,и ожидаемо . Агрессивная реклама ,слив . Куча лохов с телефонами и картами .Яндекс не факт что возьмёт все обязательства....ну или найдёт правонарушения в договорах .
yaprotiv
за что берется яндекс - то превращается в дерьмо. Не сказать что тиньков прям повидло, но лучшего уже не ждать
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