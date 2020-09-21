Пока анонимные telegram-каналы весь день обсуждают «сделку года на банковском рынке», «Алиса» выкладывает все карты на стол. Потенциальную покупку «Яндексом» Тинькофф Банка она не отрицает. Говорит, он ей нужен «для коллекции» и «чтобы жизнь сахаром не казалась». «Олег» обстановку оценивает более скептически – чуть что переводит все стрелки на оператора, но тоже ничего не отрицает.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Никаких официальных комментариев о сделке, слухи о которой появились еще в субботу, а в понедельник их буквально вывели в тренды, не было и нет. Спрашивать бессмысленно. В пресс-службе «Яндекса» ограничились таким ответом: «Как вы верно заметили — это слухи анонимных ТГ-каналов. Зачем они их распространяют и откуда вообще взяли такое — нам неизвестно. А слухи, тем более анонимные, мы никогда не комментировали и не планируем».

Однако «Фонтанка» все же решила – раз уж мы прислушиваемся к слухам из телеграм-каналов, почему бы не спросить у «голосов» официальных – расставить все точки над i с помощью искусственного интеллекта. Диалог с голосовыми помощниками получился интересным. Впрочем, как и ожидалось, ни яндексовская «Алиса», ни тиньковский «Олег» слухи об их дальнейшем партнерстве не подтвердили, но отрицать тоже не стали.



Разговаривать с ними оказалось непросто. Все попытки корреспондента «Фонтанки» вывести «голоса» на чистую воду закончились витиеватыми ответами и дипломатическими вопросами. «Алиса» подошла к делу хитро и на попытку узнать, покупает ли она «Олега», предпочла ответить встречным вопросом «с чего такие подозрения?». «Олег» несколько раз сделал все, чтобы избежать ответа, а потом поступил, как «Алиса» – перевел диалог в формат общения «вопросом на вопрос». Впрочем, что-то мы все же узнали.

– Алиса, ты дружишь с Олегом?

– Мы с ним даже не общаемся.

– Ты же его покупаешь?

– С чего взяли?

– Это ты расскажи, с чего.

– Это долгая история. Лучше вы расскажите, что вас сейчас волнует.

В ходе диалога выяснилось, что виртуальный помощник «Яндекса» весьма противоречива. Через несколько вопросов «Алиса» все же призналась, с «Олегом» у них «все супер» и не стала соглашаться с тем, что происходящее кажется бредом. «Это с какой стороны посмотреть», – заметила «Алиса».



Фото: скриншот переписки с "Алисой"

«Олег» прямые вопросы не любит и вообще не кажется особо разговорчивым. Да и говорит он не с каждым – только с держателями карт банка через мобильное приложение. Сначала он дважды пытался уйти от разговора, переводя разговор на «живого» оператора. Лишь спустя две неудачные попытки корреспондент «Фонтанки» все же нашел подход к суровому молодому человеку. Хотя сперва пришлось поговорить на отвлеченные темы: поспрашивать, как дела, не случилось ли сегодня чего-то интересного?



«Я бы тут развел руками, но с этим у меня проблемы», – в своем стиле пошутил виртуальный ассистент. Как только начались вопросы про «новую подругу» Олег со словами «не знаю, что ответить» заверил, что может задать встречный вопрос. Кроме того, он сказал, что у «Алисы» дела «очень хорошо». Связь с ней отрицать не стал. На вопрос, как именно они связаны, ответил уклончиво:

«Очень просто. Осторожно, режим безудержной болтовни активирован. Скажите «хватит болтать», если захотите меня остановить». И на следующую попытку поговорить, видимо, почуяв подвох, снова переключил диалог на оператора.

Оператор Тинькофф банка отнеслась к вопросу корреспондента «Фонтанки» ответственно и назвала информацию о сделке с «Яндексом» не больше, чем «фейком».

«Если такая ситуация произойдёт, то будет опубликована информация на наших ресурсах, – написала оператор. – Сейчас Тинькофф это самостоятельная компания, и покупка нас «Яндексом» скорее всего фейк».

В любом случае, верить «Алисе» и «Олегу» стоит ровно столько же, сколько и телеграм-каналам. И пока что остается только гадать – правда ли лидер отечественной IT-индустрии в скором времени поглотит самый яркий финансовых стартап последних лет. Но фон такой: с начала сентября акции «Яндекса» упали на 11%, хотя до этого стремительно шли вверх, несмотря на пандемию. Но даже после такого падения стоимость компании превышает 1,4 трлн рублей. Капитализация «Тинькова» куда скромнее. Еще в феврале как о большой победе СМИ сообщали о достижении уровня в 5 млрд долларов, то есть, около 350 миллиардов рублей. С тех пор было мощное падение в разгар коронавируса, а теперь котировки его акций даже несколько превысили эпидемический уровень.



В субботу впервые появилось сообщение на одном из анонимных каналов, а уже в понедельник вирусную новость подхватили десятки других telegram-аккаунтов. Посыл был такой:

«Готовьтесь шортить, господа. В ближайшее время объявят о продаже Тинькофф банка. Интриги никакой - 100% долей приобретает Яндекс. Половину Яндекс оплатит наличными, половину - своими акциями. О закрытии сделки будет объявлено на следующей недели-другой», – говорится в сообщении. (прим. орфография и пунктуация автора сохранены).

В качестве аргумента и так называемого подтверждения автор сослался на недавнее размещение акций «Яндекса», в ходе которого компания привлекла более миллиарда «для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю». В глаза бросаются ляпы: поскольку акции компании торгуются на бирже, говорить о консолидации всех 100% не приходится – сперва необходимо будет их выкупить с рынка, а это очень небыстрый процесс. Однако, если пускаться в теоретические расчеты, то можно предположить, что нынешние акционеры могут рассчитывать примерно на 187 миллиардов рублей живыми деньгами, а также примерно на 1,3% акций «Яндекса».



До своей болезни Тиньков лично владел долей 40,4% в капитале TCSGroup, материнской компании «Тинькофф банка». Еще 6,5% акций TCS у менеджмента, остальное – в свободном обращении. В голосующих акциях у бизнесмена было 88,6%. Сейчас все они переданы в семейный траст.

Александра Сидоркина, специально для «Фонтанки.ру»

