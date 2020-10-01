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01.10.2020 12:42
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В работе приложения Альфа-банка произошел крупный сбой из-за обновления ПО

Клиенты Альфа-банка пожаловались на масштабный технический сбой в работе сервисов кредитной организации утром 1 октября. Пользователи не могли зайти в мобильное приложение из-за обновления программного обеспечения, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе банка.

По данным ресурса downdetector, пик неполадок пришелся на 11:03. Самые крупные сбои зафиксированы в Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Новосибирске.

«Из-за работ по обновлению программного обеспечения на протяжении непродолжительного времени часть клиентов Альфа-банка не могла зайти в мобильное приложение. На данный момент все системы работают нормально», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе кредитной организации.

Этим же утром из-за технического сбоя пострадали до двух тысяч клиентов Тинькофф банка, у них внезапно в мобильном приложении обнулились инвестиционные счета, перестали отображаться деньги, акции и бумаги. К старту торгов все было исправлено.

© Фонтанка.Ру

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