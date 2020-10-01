Смольный начинает проверять торговые центры. За отсутствие маски у покупателя могут закрыть

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 1 октября проверяет торговые комплексы на соблюдение требований санитарной безопасности и продолжит это делать в дальнейшем.

Как сообщается на сайте Смольного, в сегодняшнем списке шесть торговых центров в Центральном, Красногвардейском, Приморском, Колпинском и Петродворцовом районах. Большинство из них уже попадали в список нарушителей противоковидных мер, и для них сегодняшняя проверка – повторная.

За нарушение владельцы и руководители торговых объектов будут привлечены к административной ответственности, штраф для юрлиц составляет от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, предупреждают в ККИ. Информация о нарушителях будет направлена в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле для возможного принятия решения об отзыве QR-кода. Если при последующих проверках нарушения снова будут выявлены, Роспотребнадзор рассмотрит вопрос о приостановлении деятельности конкретного торгового объекта.