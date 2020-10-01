Смольный начинает проверять торговые центры. За отсутствие маски у покупателя могут закрыть
Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга 1 октября проверяет торговые комплексы на соблюдение требований санитарной безопасности и продолжит это делать в дальнейшем.
Как сообщается на сайте Смольного, в сегодняшнем списке шесть торговых центров в Центральном, Красногвардейском, Приморском, Колпинском и Петродворцовом районах. Большинство из них уже попадали в список нарушителей противоковидных мер, и для них сегодняшняя проверка – повторная.
За нарушение владельцы и руководители торговых объектов будут привлечены к административной ответственности, штраф для юрлиц составляет от 100 тысяч до 1 миллиона рублей, предупреждают в ККИ. Информация о нарушителях будет направлена в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле для возможного принятия решения об отзыве QR-кода. Если при последующих проверках нарушения снова будут выявлены, Роспотребнадзор рассмотрит вопрос о приостановлении деятельности конкретного торгового объекта.
Торговые объекты должны соблюдать следующие антиковидные меры:
- обязательное использование персоналом и посетителями средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);
- соблюдение безопасной дистанции;
- наличие дезинфицирующих средств и стендов, информирующих посетителей об обязанности носить маску и перчатки.
Также проверяется наличие QR-кода и соответствие заявленной в нём деятельности фактической.
Подобные мероприятия будут проводиться регулярно. «Усиление контроля за соблюдением установленных санитарных требований обусловлено сохраняющейся в городе эпидемиологической обстановкой. Сейчас особенно важно не допустить введения новых ограничительных мер. В первую очередь это касается наиболее пострадавших отраслей экономики», - отмечается в сообщении ККИ.
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