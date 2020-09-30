Полиция Москвы начала рейды по масочному режиму в метро. Петербургу — приготовиться

Полиция начала выборочные проверки соблюдения масочного режима в московском метро. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



«Проверки проводятся выборочно, штраф за отсутствие маски — 5 тысяч рублей», — заявил собеседник агентства.



ТАСС уточняет, что масштабная проверка сегодня прошла на центральной станции подземки «Охотный Ряд». Протоколы оформляли прямо на месте.



Руководитель столичного ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов ранее сообщал, что с 12 мая, когда был введен масочный режим на транспорте в Москве, оштрафовали более 85 тысяч человек, общая сумма штрафов превысила 425 млн рублей.

