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30.09.2020 14:47
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Полиция Москвы начала рейды по масочному режиму в метро. Петербургу — приготовиться

Полиция начала выборочные проверки соблюдения масочного режима в московском метро. Об этом 30 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Проверки проводятся выборочно, штраф за отсутствие маски — 5 тысяч рублей», — заявил собеседник агентства.

ТАСС уточняет, что масштабная проверка сегодня прошла на центральной станции подземки «Охотный Ряд». Протоколы оформляли прямо на месте.

Руководитель столичного ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов ранее сообщал, что с 12 мая, когда был введен масочный режим на транспорте в Москве, оштрафовали более 85 тысяч человек, общая сумма штрафов превысила 425 млн рублей.

Напомним, ранее сегодня в Смольном заявили об ужесточении контроля за масочным режимом на транспорте. Председатель комтранса Кирилл Поляков заявил, что вскоре попасть без маски в подземку будет нельзя.

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Комментарии (5)

Ref
Рейды рейдами, но логичнее выставлять посты полиции на входе в метро. Мотивация- нет маски , ты не едешь в метро.
Алекс99
Стандарт лечения ковид-инфекции в Москве (есть там знакомые переболевшие и болеющие): постановления об изоляции трех видов (контактный/подозрение на ковид/заболевший); лекарства привозит врач, а не аптека; тесты делают всем при наличии симптомов — один в начале болезни и два на дому по истечении срока; социальный мониторинг со своими селфи; визит полиции с фотофиксацией; ежедневные звонки из Горздрава с опросом по симптоматике; звонки из "телемедицины". В метро в масках бОльшая часть пассажиров (родственник говорит, что сейчас — "почти все", но будем реалистами: возможно, ему случайно попадаются такие вагоны/станции). Детей-школьников можно перевести на дистанционку по желанию родителей.

Стандарт в Петербурге: да, собственно, нет никакого стандарта. Ничего из перечисленного выше в СПб нет.
Евгений Полянский
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