В Петербурге под пациентов с коронавирусом перепрофилировали Александровскую больницу
Под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией полностью перепрофилируется Александровская больница в Петербурге. Об этом 30 сентября сообщили в Смольном.
По информации аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, в указанном медучреждении будет развернуто 700 коек для заболевших COVID-19. Уже развернуты 250 коек, еще 450 подготовлены для новых пациентов. При этом, как следует из сообщения, сейчас там находятся 350 таких больных.
По словам вице-губернатора, региональный сосудистый центр при Александровской больнице также будет оказывать помощь пациентам с коронавирусом, которые имеют сердечно-сосудистые патологии.
«Раньше предполагалось, что новый коронавирус, в основном, поражает легкие и вызывает пневмонию. Сейчас мы знаем, что COVID-19 влияет на функцию сердечно-сосудистой системы, вызывая тромбогеморрагические осложнения. Поэтому мы приняли решение задействовать мощности одного из лучших региональных сосудистых центров для лечения больных с коронавирусной инфекцией, имеющих сердечно-сосудистые риски», — отметил Эргашев.
Александровская больница одной из первых в городе была перепрофилирована под инфекционный госпиталь. С середины весны здесь оказана помощь 5500 петербуржцам с коронавирусом, уточнили в аппарате вице-губернатора.
Как ранее писала «Фонтанка», уже тринадцать городских стационаров принимают пациентов с COVID-19. На них приходятся 4076 коек. Почти наверняка в лечении также задействуют 2500-местный «Ленэкспо» и Госпиталь для ветеранов войн с новым корпусом на 300 коек.
Вереницы карет скорой помощи горожане снова стали замечать у петербургских больниц. Фотографии поступают в редакцию «Фонтанки» почти ежедневно. Говорить о «второй волне» откровенно, но анонимно пока готовы только простые медики.