В Петербурге под пациентов с коронавирусом перепрофилировали Александровскую больницу

Под прием пациентов с новой коронавирусной инфекцией полностью перепрофилируется Александровская больница в Петербурге. Об этом 30 сентября сообщили в Смольном.

По информации аппарата вице-губернатора Олега Эргашева, в указанном медучреждении будет развернуто 700 коек для заболевших COVID-19. Уже развернуты 250 коек, еще 450 подготовлены для новых пациентов. При этом, как следует из сообщения, сейчас там находятся 350 таких больных.

По словам вице-губернатора, региональный сосудистый центр при Александровской больнице также будет оказывать помощь пациентам с коронавирусом, которые имеют сердечно-сосудистые патологии.