Петербуржцы сообщили о веренице карет скорой помощи у Покровской больницы
Вереницу карет скорой помощи и ее сотрудников в защитных костюмах вновь заметили жители Петербурга у Покровской больницы вечером 29 сентября. Фотографии они прислали в редакцию «Фонтанки».
На одном из снимков видно, что порядка десяти машин выстроились в очередь у входа в медучреждение. На другом замечены сотрудники службы в белых комбинезонах, предназначенных для работы с коронавирусными пациентами.
Петербуржцы стали обращать внимание на новые скопления карет скорой помощи у Покровской больницы в начале осени. Аналогичную картину в сентябре наблюдали жители Сестрорецка у центра, который делает КТ. Сегодня такие же очереди появились у городской больницы №38 им. Н.А. Семашко в Пушкине.
Ранее о том, какая ситуация в настоящий момент складывается в петербургских медучреждениях, а также о существовании «второй волны» коронавируса, «Фонтанке» рассказали медики, которые вновь находятся на передовой и готовы говорить прямо, хотя и просят изменить свои имена.