Вереницу карет скорой помощи и ее сотрудников в защитных костюмах вновь заметили жители Петербурга у Покровской больницы вечером 29 сентября. Фотографии они прислали в редакцию «Фонтанки».



На одном из снимков видно, что порядка десяти машин выстроились в очередь у входа в медучреждение. На другом замечены сотрудники службы в белых комбинезонах, предназначенных для работы с коронавирусными пациентами.