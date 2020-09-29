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29.09.2020 23:37
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Петербуржцы сообщили о веренице карет скорой помощи у Покровской больницы

Вереницу карет скорой помощи и ее сотрудников в защитных костюмах вновь заметили жители Петербурга у Покровской больницы вечером 29 сентября. Фотографии они прислали в редакцию «Фонтанки».

На одном из снимков видно, что порядка десяти машин выстроились в очередь у входа в медучреждение. На другом замечены сотрудники службы в белых комбинезонах, предназначенных для работы с коронавирусными пациентами.

автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений
автор фото читатель «Фонтанки» Евгений

Петербуржцы стали обращать внимание на новые скопления карет скорой помощи у Покровской больницы в начале осени. Аналогичную картину в сентябре наблюдали жители Сестрорецка у центра, который делает КТ. Сегодня такие же очереди появились у городской больницы №38 им. Н.А. Семашко в Пушкине.

Ранее о том, какая ситуация в настоящий момент складывается в петербургских медучреждениях, а также о существовании «второй волны» коронавируса, «Фонтанке» рассказали медики, которые вновь находятся на передовой и готовы говорить прямо, хотя и просят изменить свои имена.

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