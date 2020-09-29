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29.09.2020 20:35
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Скорые выстроились в очередь к коронавирусной больнице в Пушкине

Петербуржцы сообщают об очереди из скорых, которая выстроилась к городской больнице №38 им. Н.А. Семашко в Пушкине. Она только в сентябре вновь начала работать с коронвирусными пациентами.

«Машины скорой стоят в гигантской очереди, врачи рядом бродят, я насчитал минимум 15 машин», - рассказал «Фонтанке» читатель 29 сентября.

читатель "Фонтанки"

Больница № 38 имени Семашко была перепрофилирована в инфекционный стационар для лечения больных с заболеваниями, вызванными COVID-19, с 12 сентября. В ней выделили 184 койки. Плановая госпитализация приостановлена до обратного перепрофилирования. Даже акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями. В штатном режиме стационар функционировал всего месяц, с 10 августа. До этого, с 1 мая, он тоже принимал больных с коронавирусом.

Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"
Фото: читатель "Фонтанки"

До этого очереди из скорых вернулись в Покровскую больницу и появились в Сестрорецке — у центра, который делает КТ.

Как рассказали «Фонтанке» врачи — стоят в очередях им приходится до шести часов.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

260578211
Беглов - закрывай фудкорты в ТРЦ и кинотеатры!
Журналисты помогите остановить преступление - простой скорых - это сотни смертей от сердечных приступов и банальных аппендицитов!
Надо развернуть полевые госпитали военных, где 1 врач будет наблюдать 40 больных, что равно 40 освободившимся бригадам скорой!
Хотя бы пригнать 2-3 автобуса в которых пациенты будут ждать приема. Лежачие больные останутся в скорой. Остальные будут наблюдаться 1 фельдшером, а не 30 бригадами скорой! Иначе медперсонал скорой рано или поздно ляжет с ковидом, без всякой пользы, а тысячи больных с острыми заболеваниями помрут!
Без реакции общественности Роскомназор, руководство Комздрава и скорой ничего не сделают в этой надвигающейся на нас всех катастрофе! Донесите эту информацию до руководства города!
260871543
По городской статистике очередей не должно быть.
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