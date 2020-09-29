Петербуржцы сообщают об очереди из скорых, которая выстроилась к городской больнице №38 им. Н.А. Семашко в Пушкине. Она только в сентябре вновь начала работать с коронвирусными пациентами.
«Машины скорой стоят в гигантской очереди, врачи рядом бродят, я насчитал минимум 15 машин», - рассказал «Фонтанке» читатель 29 сентября.
читатель "Фонтанки"
Больница № 38 имени Семашко была перепрофилирована в инфекционный стационар для лечения больных с заболеваниями, вызванными COVID-19, с 12 сентября. В ней выделили 184 койки. Плановая госпитализация приостановлена до обратного перепрофилирования. Даже акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями. В штатном режиме стационар функционировал всего месяц, с 10 августа. До этого, с 1 мая, он тоже принимал больных с коронавирусом.
До этого очереди из скорых вернулись в Покровскую больницу и появились в Сестрорецке — у центра, который делает КТ.
Как рассказали «Фонтанке» врачи — стоят в очередях им приходится до шести часов.