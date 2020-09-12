Больницу Семашко в Пушкине снова отдали под COVID-19. После первой волны с ней судятся Роспотребнадзор и пациенты

Городская многопрофильная больница № 38 имени Семашко снова перепрофилирована для лечения новой коронавирусной инфекцией. Для плановых пациентов она закрыта с 12 сентября.

О возобновлении работы Семашко с больными COVID-19 сообщает комитет здравоохранения Петербурга.

«Плановая госпитализация приостановлена до обратного перепрофилирования. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями с 14 сентября 2020 года», - уточняют в ведомстве.

Отделение гериатрии на Павловском шоссе пока функционирует в обычном режиме. Но родственникам разрешено посещение только для ухода за тяжелобольными и лежачими пациентами.