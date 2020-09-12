Больницу Семашко в Пушкине снова отдали под COVID-19. После первой волны с ней судятся Роспотребнадзор и пациенты
Городская многопрофильная больница № 38 имени Семашко снова перепрофилирована для лечения новой коронавирусной инфекцией. Для плановых пациентов она закрыта с 12 сентября.
О возобновлении работы Семашко с больными COVID-19 сообщает комитет здравоохранения Петербурга.
«Плановая госпитализация приостановлена до обратного перепрофилирования. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями с 14 сентября 2020 года», - уточняют в ведомстве.
Отделение гериатрии на Павловском шоссе пока функционирует в обычном режиме. Но родственникам разрешено посещение только для ухода за тяжелобольными и лежачими пациентами.
В больнице Семашко под больных COVID-19 выделили 184 койки, сообщал зампред комитета здравоохранения Андрей Сарана.
В штатном режиме стационар проработал всего месяц, с 10 августа. До этого, с 1 мая, он тоже принимал больных с коронавирусом. Опыт не прошел для больницы бесследно. К ней поданы два иска о моральной компенсации в связи с причинением вреда жизни и здоровью, следует из ГАС «Правосудие», а Роспотребнадзор нашел причины для санэпидрасследования и составления протокола по статье 6.3 КоАП. Больнице грозит крупный штраф. Рассмотрение дела назначено на 1 октября в Пушкинском райсуде.
«Фонтанка» писала, как санитарные врачи и чиновники своими решениями могли помочь не купированию инфекции в больницах, а ее размножению.