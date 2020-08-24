Путь заражения. Почему COVID-19 легко захватил больницы Петербурга

Город Петербург — единственный регион России, где с медорганизаций в пандемию спрашивают по всей строгости. Беззащитными перед вирусом их сделала обязанность работать по инфекционным стандартам.

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

В Петербурге около 70 медучреждений стали очагами распространения коронавируса. Санитарные врачи и чиновники своими решениями могли способствовать не купированию инфекции, а её размножению. «Фонтанка», изучив административные протоколы и судебные решения, собрала показательные примеры «взаимодействия» больниц и властных структур.

Нормативы федеральные

В марте — апреле 2020 года Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор России выпустили серию документов о работе медучреждений на период эпидемии коронавируса. Они предусматривали перепрофилирование некоторых стационаров (вводилось понятие «структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19») c четкими требованиями к лицензированию, персоналу, оснащению кислородом, изолированной приточно-вытяжной вентиляции, шлюзам, разделению потоков пациентов и работников.



Ответственными за структуру коечного фонда (выделение больниц под COVID-19) назначались региональные комитеты здравоохранения (приказ Минздрава от 02.04.2020 № 264н).

Пациентов, заболевших COVID-19 в непрофильных больницах, предписывалось переводить в «инфекционку» или перепрофилированный стационар (письмо главы Роспотребнадзора Анны Поповой от 9 апреля 2020 года № 02/6509-2020-32).

Профилактика внутрибольничного инфицирования и недопущение формирования очагов в медорганизациях (не работающих в режиме инфекционного стационара) вошли в перечень противоэпидемических мероприятий, организация которых была возложена на территориальные подразделения Роспотребнадзора (методические рекомендации Роспотребнадзора МР 3.1.0170-20).

Нормативы городские

Грань между перепрофилированными больницами и остальными стерлась в Петербурге 5 апреля 2020 года, когда главный санврач города Наталия Башкетова внесла в свое постановление № 3 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в Санкт-Петербурге» лаконичный пункт: «Обеспечить работу всех медицинских организаций стационарного типа в режиме инфекционного стационара».

Так в городе сложились параллельные реальности. Первая, транслируемая обществу, — наличие перепрофилированных больниц с четкой маршрутизацией пациентов. Вторая, внутренняя, — вне зависимости от профиля все стационары считаются инфекционными, с соответствующими требованиями к ним. Где бы ни оказался больной, Роспотребнадзор Петербурга считает его уже госпитализированым в организацию, функционирующую в режиме инфекционного стационара. И тем самым считает возложенную на него обязанность выполненной. Врачи и пациенты заражают друг друга, счет заболевших идет на сотни.

НМИЦ ТО им. Р. Р. Вредена

В начале апреля коронавирус нашли в медцентре травматологии и ортопедии имени Вредена. Роспотребнадзор закрыл все учреждение на карантин. В изоляции оказались 700 человек, больше половины заразились.

Виновником Роспотребнадзор назначил медцентр Вредена. Дело по статье 6.3 КоАП слушал Калининский райсуд.

Учреждение с протоколом категорически не согласилось. В судебном заседании его представитель сослался на федеральные нормативы, по которым учреждение не проходило процедуру перепрофилирования, так как принципиально не отвечает требованиям Минздрава, — нет боксов для изоляции инфекционных больных, специалистов по инфекционным болезням, изолированной приточно-вытяжной вентиляционной системы и лицензии на выполнение работ (услуг) по инфекционным болезням в условиях стационара.



Представитель медцентра предоставил копии пяти обращений в Роспотребнадзор Петербурга с просьбой выписывать пациентов с отрицательными результатами анализов на COVID-19 и без признаков простуды.

«Однако данные обращения были оставлены без ответов», — резюмировал представитель медцентра.

О критической ситуации руководство Вредена писало также губернатору Петербурга, комитету здравоохранения и петербургскому штабу по коронавирусу, просило выделить деньги на то, чтобы исполнить все пункты предписания Роспотребнадзора — а он требовал, в частности, закупку защитных комбинезонов, как для инфекционного стационара, и лечение больных COVID-19 своими силами.

«Предписание об устранении нарушений должно быть не только законным, но и исполнимым», — посчитал Калининский суд и прекратил дело за отсутствием состава правонарушения. Роспотребнадзор оспорил это решение, его ждет пересмотр.

Введенская больница

В начале апреля закрылась на карантин Введенская больница. Это сообщение не вызвало особой шумихи, так как учреждение считалось перепрофилированным для работы с внебольничной пневмонией. Работа с инфекционными больными предполагает некоторый риск заражения.



Подоплеку карантина помог прояснить судебный процесс в Ленинском районном суде. Роспотребнадзор счел Введенскую больницу виновной в нарушении санэпидправил и составил протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП.

В суде выяснилось, что Введенскую не перепрофилировали. Руководство Введенской безуспешно просило комитет здравоохранения Петербурга вывезти зараженных, провести дезинфекцию и вернуть соматических пациентов.

Из материалов дела следует, что 13 апреля 2020 года Введенскую больницу посетила «выездная комиссия по оценке возможности учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга к перепрофилированию для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19». В ней состояли представители комитета здравоохранения Петербурга и городского Роспотребнадзора. Комиссия пришла к выводу: установить санпропускник в больнице невозможно; развести потоки пациентов с различной эпидопасностью нельзя; отсутствует возможность проведения КТ легких и подключения достаточного количества коек к кислороду, а количество реанимационных коек составляет 4,8 % от общего фонда.



Официальный приказ о перепрофилировании комитет здравоохранения Петербурга так и не издал, следует из решения Ленинского райсуда. При этом пациентов продолжали свозить. Стационар работал «в условиях полной загруженности больными, в том числе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при продолжающемся непрерывном круглосуточном поступлении пациентов инфекционного профиля без надлежащего официального приказа и уведомления учреждения о его перепрофилировании для лечения данной категории больных», говорится в решении Ленинского райсуда.

Суд посчитал, что Роспотребнадзор неправомочно предъявлял к Введенской больнице требования как к инфекционному стационару, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Учреждение не имеет официального разрешения на лечение больных с инфекцией II группы патогенности. Комздрав и Роспотребнадзор об этом знали заведомо — из акта обследования больницы (самим Роспотребнадзором) от 30 декабря 2015 года и результатов специальной оценки условий труда работников и биологических факторов рабочих зон от 5 июня 2017-го. Согласно этим нормативам и федеральным «коронавирусным», первых больных с COVID-19 должны были эвакуировать из Введенской сразу после диагностирования и проводить дезинфекцию, а не загружать больницу под завязку и закрывать на карантин.



Нехватка денег

В изученных «Фонтанкой» постановлениях судов представители всех медорганизаций жаловались на недостаточное финансирование или отказ в помощи от городских властей. Клинический онкодиспансер, в котором заболели 25 человек, получил протокол от Роспотребнадзора, в частности, за неудовлетворительное техсостояние помещений. Представитель организации ссылался на то, что деньги неоднократно запрашивались в 2019 и 2020 годах.

Детскую городскую поликлинику № 35, где заболели тринадцать сотрудников, оштрафовали за отсутствие месячного запаса средств индивидуальной защиты. Руководство учреждение вину полностью признало, уточнив, что поставщики масок и костюмов предлагали товар по очень завышенным ценам, а свободных средств не было. Бюджет поликлиники согласован и утвержден в 2019 году, поступлений денежных средств из ОМС было недостаточно для заказа необходимого месячного запаса СИЗ, так как учреждение долго почти не работало.

Еще одна распространенная причина, по которой Роспотребнадзор составлял протоколы в отношении медорганизаций, — несвоевременная передача результатов лабораторных исследований на Covid-19.

Представители поликлиники № 19, в частности, сообщали суду, что учреждение стало заложником общегородского хаоса. Лаборатории присылали результаты через 2–3 дня по WhatsApp, а не официальным путем, дозвониться не было возможности. О той же проблеме рассказывали представители городской поликлиники № 109, в которой заболели 43 сотрудника, и поликлиники № 56 (семнадцать заболевших). Роспотребнадзор эти тонкости не учитывал.

Пожалуй, особняком стоит дело городской клинической больницы № 31, которая получила самый крупный среди медучреждений штраф 200 тысяч рублей. Среди прочих нарушений эпиднормативов отмечена очевидная ошибка руководства — 71-летний рентгенолог Виктор Парафило не был переведен на дистанционную работу вопреки требованиям об «удаленке» ко всем специалистам старше 65 лет, заразился и умер.

Массовые штрафы

В системе ГАС «Правосудие» «Фонтанка» насчитала около 70 дел, связанных с привлечением петербургских учреждений здравоохранения по статье 6.3 КоАП. В этом списке есть почти все официально перепрофилированные стационары, неперепрофилированные (но к которым Роспотребнадзор относится как к инфекционным), поликлиники, психиатрические лечебницы, специализированные диспансеры. Часть дел рассмотрена. Суды, как правило, признают учреждения виновными в распространении эпидемии, но назначают штрафы меньше меньшего предела — по 100 тысяч рублей. На 120 тысяч наказана Покровская больница https://www.fontanka.ru/2020/08/17/69425740/. Ее главврач Марина Бахолдина была награждена Владимиром Путиным званием Героя Труда за самоотверженность при борьбе с COVID-19.

Петербург — единственный регион с тотальным возложением ответственности на медучреждения. Последовать примеру Наталии Башкетовой и причислить все больницы к инфекционным стационарам, как заметила «Фонтанка», решили еще несколько регионов — Хабаровский край, Республика Алтай, Томская, Псковская и Новгородская области. Но случаи привлечения больниц по статье 6.3 в этих регионах единичны. В судебной базе Москвы «Фонтанка» не нашла ни одного дела Роспотребнадзора против больницы.

По статистике, в России — в зависимости от региона — доля медиков составляет не более 3% от общего числа зараженных. В среднем это 1,5–2 %. В Петербурге, по данным на конец июля 2020 года, доля работников медучреждений составляла около 25% — более 7000 из тридцати тысяч.

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

