Городская больница имени Семашко в Пушкине больше не принимает коронавирусных больных. На очереди Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн

В штатном режиме возобновила работу больница имени Семашко в Пушкине. Она стала пятым городским стационаром, который вернулся к приему пациентов после временного перепрофилирования в инфекционный госпиталь.



Больница начала прием пациентов с подозрением на коронавирус с 1 мая. В ней были развернуты 231 койка для оказания помощи больным.



«За 3 месяца здесь оказана помощь 1550 заболевшим. В больнице отмечается самый низкий коэффициент заболеваемости медиков новой коронавирусной инфекцией — из 470 медиков заболели 10 человек. Все они прошли комиссию, данные представлены для начисления предусмотренных выплат», — сообщает 10 августа пресс-служба администрации Петербурга.

