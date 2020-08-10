Городская больница имени Семашко в Пушкине больше не принимает коронавирусных больных. На очереди Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн
В штатном режиме возобновила работу больница имени Семашко в Пушкине. Она стала пятым городским стационаром, который вернулся к приему пациентов после временного перепрофилирования в инфекционный госпиталь.
Больница начала прием пациентов с подозрением на коронавирус с 1 мая. В ней были развернуты 231 койка для оказания помощи больным.
«За 3 месяца здесь оказана помощь 1550 заболевшим. В больнице отмечается самый низкий коэффициент заболеваемости медиков новой коронавирусной инфекцией — из 470 медиков заболели 10 человек. Все они прошли комиссию, данные представлены для начисления предусмотренных выплат», — сообщает 10 августа пресс-служба администрации Петербурга.
Несмотря на то что с 6 августа все отделения больницы имени Семашко начали работу в штатном режиме, она остаётся в состоянии готовности к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар на случай начала «второй волны». Сохраняются внешние санпропускники. В наличии имеются средства индивидуальной защиты для врачей.
После снижения количества пациентов с новой инфекцией к плановой работе уже вернулись Детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2. Перевод в штатный режим работы позволил высвободить более 1,5 тысячи коек.
Следующими стационарами, которые вернутся к плановой работе, станут Александровская больница и Госпиталь для ветеранов войн. Позднее к прежнему функционалу вернутся Покровская и 20-я больницы.