Хуже — будет. Смольный нарисовал инфекционными койками пессимистичный сценарий эпидемии COVID-19

Оперативный план Смольного Александр Беглов раскрыл 28 сентября после заседания Госсовета, настроение которому задал президент новым обращением к нации . Губернатор его поддержал и в мрачных тонах обрисовал скорое будущее петербуржцев. Нынешние подсчеты прогнозируют одновременную госпитализацию более 18 тысяч человек с COVID-19, пневмонией, гриппом и ОРВИ. Более 80 процентов коек — 15 тысяч — отданы непосредственно под коронавирус.

В полтора раза больше инфекционных коек по сравнению с пиком эпидемии коронавируса подготовило правительство Петербурга к октябрю.

К 28 сентября уже тринадцать стационаров принимают пациентов. На них приходятся 4076 коек. Значит, городу придется перепрофилировать другие учреждения. Почти наверняка в лечении также задействуют 2500-местный «Ленэкспо» и Госпиталь для ветеранов войн с новым корпусом на 300 коек.



Заготовленные мощности не идут в сравнение с пиковыми нагрузками петербургского здравоохранения в первую волну коронавируса.



«В период активной фазы распространения заболевания для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге было развернуто 11907 коек», - сообщал в конце июля Александр Беглов на совещании, которое, как и заседание Госсовета, вел Владимир Путин.



Количество заболевших коронавирусом растет в России и Петербурге. Ограничений для населения не обещают ни Роспотребнадзор, ни Смольный. Александр Беглов только просит петербуржцев быть более ответственными.

