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28.09.2020 22:31
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Хуже — будет. Смольный нарисовал инфекционными койками пессимистичный сценарий эпидемии COVID-19

В полтора раза больше инфекционных коек по сравнению с пиком эпидемии коронавируса подготовило правительство Петербурга к октябрю.

Оперативный план Смольного Александр Беглов раскрыл 28 сентября после заседания Госсовета, настроение которому задал президент новым обращением к нации. Губернатор его поддержал и в мрачных тонах обрисовал скорое будущее петербуржцев. Нынешние подсчеты прогнозируют одновременную госпитализацию более 18 тысяч человек с COVID-19, пневмонией, гриппом и ОРВИ. Более 80 процентов коек — 15 тысяч — отданы непосредственно под коронавирус.

К 28 сентября уже тринадцать стационаров принимают пациентов. На них приходятся 4076 коек. Значит, городу придется перепрофилировать другие учреждения. Почти наверняка в лечении также задействуют 2500-местный «Ленэкспо» и Госпиталь для ветеранов войн с новым корпусом на 300 коек.

Заготовленные мощности не идут в сравнение с пиковыми нагрузками петербургского здравоохранения в первую волну коронавируса.

«В период активной фазы распространения заболевания для больных с COVID-19 и пневмониями в Петербурге было развернуто 11907 коек», - сообщал в конце июля Александр Беглов на совещании, которое, как и заседание Госсовета, вел Владимир Путин.

Количество заболевших коронавирусом растет в России и Петербурге. Ограничений для населения не обещают ни Роспотребнадзор, ни Смольный. Александр Беглов только просит петербуржцев быть более ответственными.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

263757341
Я работаю в Мариинском театре. В начале пандемии у нас не было заболевших, нас закрыли на столько месяцев. На данный момент болеет половина театра! И их все больше с каждым днём! Во всех подразделениях.
Страшно на работу ходить, но нас заставляют дальше работать и всем уже откровенно наплевать на это....

P.S. Вся эта статистика полное враньё..
virtvid
Просто уже какой-то террор против населения фейковой пандемией
Евгений Полянский
Как победить "коронавирус"? Очень просто: перестать везде о нём кричать.
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