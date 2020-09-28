Борьба с эпидемией еще «далеко не закончена» и расслабляться, терять бдительность нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая расширенное заседание президиума Госсовета вечером 28 сентября.

Он также обратился к россиянам: «Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами».

Президент попросил соблюдать советы врачей и специалистов, чтобы снизить риск заболевания.

«От каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось прибегать, как весной, к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — заявил Путин.