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28.09.2020 19:57
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Путин — россиянам: Риски сохраняются, прошу вас помнить об этом, чтобы не возвращаться к ограничениям весны

Борьба с эпидемией еще «далеко не закончена» и расслабляться, терять бдительность нельзя. Об этом заявил президент России Владимир Путин, открывая расширенное заседание президиума Госсовета вечером 28 сентября.

Он также обратился к россиянам: «Риски, дорогие друзья, сохраняются. Хочу попросить вас помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами».

Президент попросил соблюдать советы врачей и специалистов, чтобы снизить риск заболевания.

«От каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось прибегать, как весной, к весьма чувствительной для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — заявил Путин.

Ранее он уже говорил, что «не хотелось бы» возвращаться к тем ограничениям, которые были введены весной.

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Комментарии (11)

не ведитесь на эту ложь, помните - коронавируса не существует! это всё выдумки правительства для того чтобы вас в очередной раз облапошить
Nerevar
Пускай вводят ещё один президентский карантин, я не против посидеть дома, благо есть чем заняться.
вадики
Угу.((((деняк не дал работы нет жрать нечего перспектив никаких а риски у него видетели сохранятся.А что мы можем?Только выживать пока не сдохнем ходить по улицам и ждать заражения вирусом
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