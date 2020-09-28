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28.09.2020 17:44
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Роспотребнадзор: Рост заболеваемости COVID-19 ожидаемый, оснований для коронавирусных ограничений нет

Глава Роспотребнадзора сообщила, что речи о введении новых ограничений, вызванных COVID-19, пока не идет.

«Сегодня говорить о том, что мы будем вводить какие-то карантинные меры, оснований прямых нет», — цитирует 28 сентября заявление Анны Поповой ТАСС.

По ее словам, фиксируемый рост новых случаев COVID-19 был прогнозируемым. «Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти», — рассказала глава ведомства. Она добавила, что у коронавируса сейчас «формируется очевидная сезонность». Анна Попова призвала граждан России соблюдать меры предосторожности.

Также руководитель Роспотребнадзора добавила, что российская система здравоохранения готова к росту заболевания. «Мы обеспечены койками — сегодня свободный коечный фонд составляет 51% от тех коек, которые запланированы для ковидных больных», — указала Попова.

В июле руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупредила, что осенью страну ждет совершенно новый эпидсезон.

Число заболевших коронавирусом в России увеличивается с каждым днем. С начала пандемии в РФ зафиксировали 1 159 573 случая COVID-19.

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Комментарии (4)

***_555
Интересно, как зафлюгерит чинушьё, когда ВВП скажет "упс, вторая волна".
Overlook
Всё по плану....
Только планы у вас говно.
olla
неужто остатки разума возобладали?
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