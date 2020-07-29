«Вирусы к нам придут такие, от которых мы не прививались». Роспотребнадзор предупредил о наслоении осенью коронавируса на сезонный грипп

Осенью россиян ждёт совершенно новый эпидсезон, с коронавирусом и новыми штаммами гриппа. Об этом рассказала руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на совещании с президентом России по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«Важная задача сегодняшнего дня — подготовка к сезонному подъему заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. С учетом пандемического распространения, особенностью этого эпидсезона будет, безусловно, совмещение циркуляции новой коронавирусной инфекции и циркуляции сначала сезонных респираторных вирусов и затем присоединения к ним вируса гриппа», — заявила 29 июля Попова в эфире «России 24».