Беглов заявил, что возвращать коронавирусные ограничения пока не будут, но всё зависит от ответственности петербуржцев

«Производства должны работать, а люди — получать заработную плату. Конечно, должен работать бизнес, который и так серьезно пострадал — особенно малый, средний. Пострадала культура, туризм. В этих отраслях работают люди, им надо на что-то жить. Хочу призвать жителей города, да и всей нашей страны, соблюдать необходимые правила. Каждый человек должен понять, что лучше носить маску, чем оказаться на больничной койке», — сказал Беглов.

Возвращать коронавирусные ограничения в Петербурге пока не будут, однако «все зависит от обстановки». Об этом 28 сентября в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор города Александр Беглов.

Губернатор напомнил, что в последнее время заболеваемость в Северной столице растет.



«Вирус никуда не исчез, поэтому надо сознательно относиться не только к своему здоровью, но и к тому, что ты можешь заразить родных, близких, сослуживцев. Борьба с эпидемией — это работа не только органов государственной власти или муниципалитетов, — это наше общее дело. Если жители не будут помогать, то справиться с ней будет гораздо труднее», — пояснил Беглов.



Он напомнил, что соблюдение социальной дистанции и использование средств индивидуальной защиты является обязательным для всех жителей.



«Не хотелось бы вновь вводить ограничения. Пока обстановка терпимая, но очень важно не допустить, чтобы заболели врачи, учителя, энергетики, транспортники — люди, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — подытожил губернатор.



Ранее Беглов сообщил об усилении контроля за соблюдением масочного режима, а также попросил представить ему предложения по переводу бюджетников на дистанционный режим работы. В Петербурге и по всей России продолжается рост заболеваемости коронавирусом — сегодня по стране выявили более 8 тысяч заразившихся. С просьбой соблюдать ограничения к россиянам обратился 28 сентября и Владимир Путин.

