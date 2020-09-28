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28.09.2020 18:33
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Беглов ждет предложений по отправке бюджетников на удалёнку. И рекомендует остальным

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил подготовить предложения о переводе сотрудников бюджетной сферы на удаленную работу.

«Прошу вас представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений, а также дать такую рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми вы взаимодействуете», — заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства 28 сентября.

По его словам, город должен быть готов к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом, учитывая опыт европейских стран, где вновь начался подъем заболеваемости.

«В Петербурге он не такой значительный, но каждый день заболевает больше двухсот человек. Наша система здравоохранения справляется с ситуацией, положение сейчас стабильное», — подчеркнул губернатор.

Беглов напомнил, что в Петербург 14 сентября прибыла первая партия новой вакцины. И он сам готов сделать себе прививику. Но широкая вакцинация от COVID-19 начнется лишь по мере увеличения производства и накопления информации о её действии.

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Комментарии (6)

olla
Чиновников и прочих бюджетников вообще поувальнять надо- вообще никакой пользы не приносят.
Bakv
Снова рептилоиды дали команду. А то расслабились. Про маски уже забыли совсем.
pregatus
А то первым делом заботятся о чиновниках районных администраций, а остальным выдадут "рекомендацию" "по возможности" и ещё и подмигнут.
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