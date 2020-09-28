Беглов ждет предложений по отправке бюджетников на удалёнку. И рекомендует остальным

«Прошу вас представить предложения о возможности перевода на дистанционную работу сотрудников возглавляемых вами комитетов, районных администраций и подведомственных учреждений, а также дать такую рекомендацию руководителям предприятий и организаций, с которыми вы взаимодействуете», — заявил губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства 28 сентября.

По его словам, город должен быть готов к разным вариантам развития ситуации с коронавирусом, учитывая опыт европейских стран, где вновь начался подъем заболеваемости.

«В Петербурге он не такой значительный, но каждый день заболевает больше двухсот человек. Наша система здравоохранения справляется с ситуацией, положение сейчас стабильное», — подчеркнул губернатор.

Беглов напомнил, что в Петербург 14 сентября прибыла первая партия новой вакцины. И он сам готов сделать себе прививику. Но широкая вакцинация от COVID-19 начнется лишь по мере увеличения производства и накопления информации о её действии.