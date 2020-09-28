Беглов: В Петербурге усилят контроль масочного режима

Губернатор Александр Беглов пообещал усилить контроль масочного режима в Северной столице.

«Будем усиливать контроль за соблюдением масочного режима и мер социальной дистанции», — заявил он в эфире «Радио России» 28 сентября.



На совещании с членами городского правительства он напомнил, что масочный режим в Петербурге продлен до 11 октября и большинство горожан его соблюдают.

«Сейчас петербуржцы возвращаются из отпусков, начался учебный год в школах и вузах, приехали на учебу студенты из других городов. Начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа. Все это в целом осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями. Прошу всех, от кого зависит, чаще напоминать о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры», — призвал Беглов.