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28.09.2020 18:44
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Беглов: В Петербурге усилят контроль масочного режима

Губернатор Александр Беглов пообещал усилить контроль масочного режима в Северной столице.

«Будем усиливать контроль за соблюдением масочного режима и мер социальной дистанции», — заявил он в эфире «Радио России» 28 сентября.

На совещании с членами городского правительства он напомнил, что масочный режим в Петербурге продлен до 11 октября и большинство горожан его соблюдают.

«Сейчас петербуржцы возвращаются из отпусков, начался учебный год в школах и вузах, приехали на учебу студенты из других городов. Начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа. Все это в целом осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями. Прошу всех, от кого зависит, чаще напоминать о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры», — призвал Беглов.

А в эфире он добавил, что «накопленный опыт и возможности города делают нас сильнее, чем в начале эпидемии». И пообещал сделать всё возможное, чтобы система оказания плановой помощи работала без сбоев.

Напомним, что вместе с этим губернатор поручил подготовить предложения о переводе сотрудников бюджетной сферы на удаленную работу.

Нынешняя редакция постановления губернатора обязывает граждан использовать средства индивидуальной защиты в помещениях организаций, «в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта». Санкции за нарушение коронавирусных запретов — от 1 до 30 тысяч рублей штрафа.

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Комментарии (10)

graail
Как Смольный исполняет указ премьер министра по обеспечению горожан средствами защиты????????????????????????????
olla
Ну Беглов... ну так же хорошо было...Какие нафиг маски? ну что за бред опять? Можно уже отстать от людей со своим орви?
footballer13
У нас власть имущие, народ и коронавирус существуют в каких-то параллельных реальностях.
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