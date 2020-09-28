Беглов: В Петербурге усилят контроль масочного режима

Губернатор Александр Беглов пообещал усилить контроль масочного режима в Северной столице.
«Будем усиливать контроль за соблюдением масочного режима и мер социальной дистанции», — заявил он в эфире «Радио России» 28 сентября.
На совещании с членами городского правительства он напомнил, что масочный режим в Петербурге продлен до 11 октября и большинство горожан его соблюдают.
«Сейчас петербуржцы возвращаются из отпусков, начался учебный год в школах и вузах, приехали на учебу студенты из других городов. Начинается сезон распространения ОРВИ и гриппа. Все это в целом осложняет ситуацию с инфекционными заболеваниями. Прошу всех, от кого зависит, чаще напоминать о необходимости носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие санитарные меры», — призвал Беглов.
А в эфире он добавил, что «накопленный опыт и возможности города делают нас сильнее, чем в начале эпидемии». И пообещал сделать всё возможное, чтобы система оказания плановой помощи работала без сбоев.
Напомним, что вместе с этим губернатор поручил подготовить предложения о переводе сотрудников бюджетной сферы на удаленную работу.
Нынешняя редакция постановления губернатора обязывает граждан использовать средства индивидуальной защиты в помещениях организаций, «в том числе объектов торговли и бытового обслуживания, вокзалов, аэропорта, станций общественного транспорта, а также во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси, на остановках общественного транспорта». Санкции за нарушение коронавирусных запретов — от 1 до 30 тысяч рублей штрафа.