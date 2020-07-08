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08.07.2020 18:54
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Масочно-перчаточный режим в действии. В Петербурге будут судить тех, кто гулял и не предохранялся

Под конец второго месяца масочно-перчаточного режима петербургская полиция напомнила о том, что ходить по общественным местам и ездить в транспорте с открытыми лицами небезопасно. Как для здоровья, так и для кошелька.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 июля, Колпинский районный суд зарегистрировал 25 материалов по части 2 статьи 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По этой норме привлекали, например, гуляющих в парках и на детских площадках, однако к концу июня суды перестали штрафовать горожан. Санкции за нарушение коронавирусных запретов — от 1 до 30 тысяч рублей штрафа.

В пресс-службе уточнили, что партия поступиших материалов касается тех, кто ходил в общественных местах без комплекта маски-перчатки. Например, один гражданин 5 июля зашёл без СИЗ в автобус, ещё один 3 июля также без маски и перчаток находился в продуктовом магазине «8-ка».

Все 25 протоколов составлены полицией, к производству они пока не приняты.

Масочно-перчаточный режим в Петербурге начал действовать с 12 мая и выдохся к концу месяца. Свои же требования под объективами камер игнорировали губернатор, спикеры Совфеда и ЗакСа, полпред президента и прокурор. Почти два месяца правоохранители ограничивались предупреждениями и просьбами надеть маски, до судов материалы на нарушителей не доходили. Фотограф «Фонтанки» присмотрелся к тому, как сегодня следуют правилам пассажиры общественного транспорта.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (22)

Михаил Азаров
Мне вот интересно почему до сих пор не появилась петиция к президенту что бы отправить в отставку всю нашу руководящую компашку?
260551481
Если на часть населения без проблем можно надеть намордники, ошейники они денут тем более!
***_555
Беглов, Матвиенко и прочие у памятника Петру были без масок. На сколько их оштрафуют?
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