Как сообщает объединённая пресс-служба судов 8 июля, Колпинский районный суд зарегистрировал 25 материалов по части 2 статьи 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения».

Под конец второго месяца масочно-перчаточного режима петербургская полиция напомнила о том, что ходить по общественным местам и ездить в транспорте с открытыми лицами небезопасно. Как для здоровья, так и для кошелька.

По этой норме привлекали, например, гуляющих в парках и на детских площадках, однако к концу июня суды перестали штрафовать горожан . Санкции за нарушение коронавирусных запретов — от 1 до 30 тысяч рублей штрафа.

В пресс-службе уточнили, что партия поступиших материалов касается тех, кто ходил в общественных местах без комплекта маски-перчатки. Например, один гражданин 5 июля зашёл без СИЗ в автобус, ещё один 3 июля также без маски и перчаток находился в продуктовом магазине «8-ка».

Все 25 протоколов составлены полицией, к производству они пока не приняты.

Масочно-перчаточный режим в Петербурге начал действовать с 12 мая и выдохся к концу месяца. Свои же требования под объективами камер игнорировали губернатор, спикеры Совфеда и ЗакСа, полпред президента и прокурор. Почти два месяца правоохранители ограничивались предупреждениями и просьбами надеть маски, до судов материалы на нарушителей не доходили. Фотограф «Фонтанки» присмотрелся к тому, как сегодня следуют правилам пассажиры общественного транспорта.