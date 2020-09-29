FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +13
79.68р93.02р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
29.09.2020 23:25
2
Печать

Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец эры нефти после 2030 года. Об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Total Energy Outlook.

В отчете представлены несколько сценариев развития рынка энергетики. Во всех них спрос на энергию увеличивается, однако за счет низкоуглеродной и возобновляемой энергетики, а не нефти. Чуть лучше перспективы у природного газа, который в ближайшие десятилетия, по мнению аналитиков Total, будет играть ключевую роль на рынке. Спрос на нефть, по расчетам компании, достигнет пика к 2030 году, после чего пойдет спад.

Total собирается направлять основные инвестиции в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.

Ранее схожий отчет опубликовал другой нефтегазовый гигант — британская BP. Ее прогнозы еще пессимистичнее — пик спроса на нефть мог быть достигнут уже в этом году.

При этом «Роснефть» считает, что подобной аналитикой нефтяные компании создают кризис на рынке. Вице-президент компании Дидье Касимиро в интервью Financial Times недавно заявил, что сообщения о переориентации нефтяников на «чистую энергетику» могут привести к резкому росту цен на нефть, если спрос все же вернется к «докоронавирусному».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

sektor7
Запасы разведанной нефти при таких темпах 2050 год край.
Чего тут прогнозировать.
Что станет с океанскими перевозками, очень интересно. Такой большой флот в мире танкеров.
А для авто литий-ионные аккумуляторы большей мощности нужны. И станций больше
kоt-obormot
А Ходор говорил тогда вове; - тупиковая ветвь развития все эти трубы с углеродами.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний