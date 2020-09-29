Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»
Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец эры нефти после 2030 года. Об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Total Energy Outlook.
В отчете представлены несколько сценариев развития рынка энергетики. Во всех них спрос на энергию увеличивается, однако за счет низкоуглеродной и возобновляемой энергетики, а не нефти. Чуть лучше перспективы у природного газа, который в ближайшие десятилетия, по мнению аналитиков Total, будет играть ключевую роль на рынке. Спрос на нефть, по расчетам компании, достигнет пика к 2030 году, после чего пойдет спад.
Total собирается направлять основные инвестиции в солнечную и ветряную энергетику, а также разработку аккумуляторов и развитие сетей зарядных станций для автомобилей.
Ранее схожий отчет опубликовал другой нефтегазовый гигант — британская BP. Ее прогнозы еще пессимистичнее — пик спроса на нефть мог быть достигнут уже в этом году.
При этом «Роснефть» считает, что подобной аналитикой нефтяные компании создают кризис на рынке. Вице-президент компании Дидье Касимиро в интервью Financial Times недавно заявил, что сообщения о переориентации нефтяников на «чистую энергетику» могут привести к резкому росту цен на нефть, если спрос все же вернется к «докоронавирусному».