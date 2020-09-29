Total вслед за BP предсказывает конец нефтяной эры и собирается вкладываться в «чистую энергетику»

Французская нефтегазовая компания Total спрогнозировала конец эры нефти после 2030 года. Об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Total Energy Outlook.



В отчете представлены несколько сценариев развития рынка энергетики. Во всех них спрос на энергию увеличивается, однако за счет низкоуглеродной и возобновляемой энергетики, а не нефти. Чуть лучше перспективы у природного газа, который в ближайшие десятилетия, по мнению аналитиков Total, будет играть ключевую роль на рынке. Спрос на нефть, по расчетам компании, достигнет пика к 2030 году, после чего пойдет спад.

