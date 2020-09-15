BP спрогнозировала конец эпохи нефти из-за пандемии коронавируса. Пик спроса был достигнут в 2019 году
Одна из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний в мире, BP, считает, что эпоха нефти заканчивается. Как пишет 14 сентября «Коммерсантъ», BP опубликовала долгосрочный прогноз с тремя сценариями глобального перехода к «чистому топливу».
Согласно двум из них, пиковый спрос на нефть был достигнут в 2019 году (100 млн баррелей в сутки), и до этого значения он больше не доберется. Причиной BP называет «устойчивые поведенческие изменения населения в связи с пандемией COVID-19».
Первый сценарий предполагает быстрый переход к низкоуглеродной энергетике (Rapid). В таком случае спрос на нефть сократится почти вдвое и составит менее 55 млн баррелей в сутки к 2050-му.
Второй, более консервативный сценарий (Business-as-usual) преполагает, что спрос на нефть упадет в течение 30 лет примерно на 10%. Согласно третьему, самому радикальному, сценарию (Net Zero), спрос на нефть будет падать в среднем на 3 млн баррелей в сутки до 2025 года и на 2 млн баррелей в день до 2050-го. Таким образом, потребление нефти может сократиться на 80% за 30 лет.
BP ожидает, что доля возобновляемой энергетики может возрасти с 5% в 2018 году до 45% в 2050-м (согласно сценарию Rapid).
При этом перспективы у природного газа лучше, чем у нефти, однако с переходом на возобновляемую энергетику и его доля в мировом потреблении будет снижаться. По прогнозу BP, спрос на газ может достичь пика в середине 2030-х годов (26% мирового энергобаланса), а затем начнется снижение — до 21% к 2050-му.