BP спрогнозировала конец эпохи нефти из-за пандемии коронавируса. Пик спроса был достигнут в 2019 году

Одна из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний в мире, BP, считает, что эпоха нефти заканчивается. Как пишет 14 сентября «Коммерсантъ», BP опубликовала долгосрочный прогноз с тремя сценариями глобального перехода к «чистому топливу».



Согласно двум из них, пиковый спрос на нефть был достигнут в 2019 году (100 млн баррелей в сутки), и до этого значения он больше не доберется. Причиной BP называет «устойчивые поведенческие изменения населения в связи с пандемией COVID-19».



Первый сценарий предполагает быстрый переход к низкоуглеродной энергетике (Rapid). В таком случае спрос на нефть сократится почти вдвое и составит менее 55 млн баррелей в сутки к 2050-му.

