FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +13
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 00:12
0
Печать

BP спрогнозировала конец эпохи нефти из-за пандемии коронавируса. Пик спроса был достигнут в 2019 году

Одна из крупнейших транснациональных нефтегазовых компаний в мире, BP, считает, что эпоха нефти заканчивается. Как пишет 14 сентября «Коммерсантъ», BP опубликовала долгосрочный прогноз с тремя сценариями глобального перехода к «чистому топливу».

Согласно двум из них, пиковый спрос на нефть был достигнут в 2019 году (100 млн баррелей в сутки), и до этого значения он больше не доберется. Причиной BP называет «устойчивые поведенческие изменения населения в связи с пандемией COVID-19».

Первый сценарий предполагает быстрый переход к низкоуглеродной энергетике (Rapid). В таком случае спрос на нефть сократится почти вдвое и составит менее 55 млн баррелей в сутки к 2050-му.

Второй, более консервативный сценарий (Business-as-usual) преполагает, что спрос на нефть упадет в течение 30 лет примерно на 10%. Согласно третьему, самому радикальному, сценарию (Net Zero), спрос на нефть будет падать в среднем на 3 млн баррелей в сутки до 2025 года и на 2 млн баррелей в день до 2050-го. Таким образом, потребление нефти может сократиться на 80% за 30 лет.

BP ожидает, что доля возобновляемой энергетики может возрасти с 5% в 2018 году до 45% в 2050-м (согласно сценарию Rapid).

При этом перспективы у природного газа лучше, чем у нефти, однако с переходом на возобновляемую энергетику и его доля в мировом потреблении будет снижаться. По прогнозу BP, спрос на газ может достичь пика в середине 2030-х годов (26% мирового энергобаланса), а затем начнется снижение — до 21% к 2050-му.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний