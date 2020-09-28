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28.09.2020 23:54
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«Роснефть» обвиняет BP и Shell в создании кризиса на рынке нефти. «Мы столкнемся с дефицитом и высокими ценами»

Нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell создают кризис на рынке нефти своими сообщениями о переориентации на возобновляемые источники энергии. Об этом заявил первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро, сообщает 28 сентября телеканал «Дождь» со ссылкой на The Financial Times.

По мнению Касимиро, такие действия могут привести к резкому росту цен на нефть, если спрос все же вернется к «докоронавирусному».

«Существует реальная угроза объему предложения. И реальная угроза ценовой волатильности. Мы столкнемся с дефицитом, волатильностью и высокими ценами», - заявил вице-президент «Роснефти».

Ранее BP сообщила, что собирается добывать меньше нефти и газа, а инвестировать будет в солнечную и ветряную энергетику. Financial Times пишет, что на рынке нет единого мнения о будущем отрасли — вернется ли спрос к уровню до эпидемии или потребление нефти выходит на плато.

BP, которой принадлежит 20% акций «Роснефти», ранее спрогнозировала «конец эпохи нефти» - по их расчетам, после пандемии спрос уже не восстановится, а в перспективе будет снижаться.

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Комментарии (6)

AGP
Да Бог с ними со всеми, меня мучает вопрос: КасИмиро или КасАмиро?! Спать не могу!
miaow
Нам уже и высокие цены на нефть тоже плохо?
sektor7
Правильно.
Приобретайте граждане гибридные авто.
50/50.
Не ошибётесь
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