«Роснефть» обвиняет BP и Shell в создании кризиса на рынке нефти. «Мы столкнемся с дефицитом и высокими ценами»
Нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell создают кризис на рынке нефти своими сообщениями о переориентации на возобновляемые источники энергии. Об этом заявил первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро, сообщает 28 сентября телеканал «Дождь» со ссылкой на The Financial Times.
По мнению Касимиро, такие действия могут привести к резкому росту цен на нефть, если спрос все же вернется к «докоронавирусному».
«Существует реальная угроза объему предложения. И реальная угроза ценовой волатильности. Мы столкнемся с дефицитом, волатильностью и высокими ценами», - заявил вице-президент «Роснефти».
Ранее BP сообщила, что собирается добывать меньше нефти и газа, а инвестировать будет в солнечную и ветряную энергетику. Financial Times пишет, что на рынке нет единого мнения о будущем отрасли — вернется ли спрос к уровню до эпидемии или потребление нефти выходит на плато.
BP, которой принадлежит 20% акций «Роснефти», ранее спрогнозировала «конец эпохи нефти» - по их расчетам, после пандемии спрос уже не восстановится, а в перспективе будет снижаться.