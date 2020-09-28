«Роснефть» обвиняет BP и Shell в создании кризиса на рынке нефти. «Мы столкнемся с дефицитом и высокими ценами»

Нефтяные компании BP и Royal Dutch Shell создают кризис на рынке нефти своими сообщениями о переориентации на возобновляемые источники энергии. Об этом заявил первый вице-президент «Роснефти» Дидье Касимиро, сообщает 28 сентября телеканал «Дождь» со ссылкой на The Financial Times.



По мнению Касимиро, такие действия могут привести к резкому росту цен на нефть, если спрос все же вернется к «докоронавирусному».



«Существует реальная угроза объему предложения. И реальная угроза ценовой волатильности. Мы столкнемся с дефицитом, волатильностью и высокими ценами», - заявил вице-президент «Роснефти».

