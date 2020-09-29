Депутаты Госдумы хотят запретить перевозить по России больше 30 пачек сигарет без маркировки

Госдума планирует ограничить перевозку немаркированной табачной продукции на территории России. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, документ 29 сентября опубликован в базе данных нижней палаты парламента.



Его суть заключается в том, что по стране нельзя будет перевозить больше 30 немаркированных пачек сигарет. Проект закона запрещает транспортировку более 600 сигарет, 150 сигар или сигарилл или 750 г. табака на одного человека.



Перечисленные изменения должны быть внесены в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

