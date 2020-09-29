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29.09.2020 22:40
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Депутаты Госдумы хотят запретить перевозить по России больше 30 пачек сигарет без маркировки

Госдума планирует ограничить перевозку немаркированной табачной продукции на территории России. Соответствующий законопроект принят в первом чтении, документ 29 сентября опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Его суть заключается в том, что по стране нельзя будет перевозить больше 30 немаркированных пачек сигарет. Проект закона запрещает транспортировку более 600 сигарет, 150 сигар или сигарилл или 750 г. табака на одного человека.

Перечисленные изменения должны быть внесены в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Как следует из пояснительной записки к документу, законопроект направлен на борьбу с незаконным оборотом табачной продукции, в том числе сигарет, ввезенных из стран Евразийского экономического союза. По мнению авторов, рост акцизов на табак и отсутствие таможенных границ между участниками ЕАЭС способствуют развитию нелегального рынка табака в России.

В начале этой осени российское правительство сообщило о планах повысить ставки акцизов на сигареты и табачную продукцию выше инфляции в 2021 году.

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Комментарии (8)

Владислав М
А если человек сам себе мешок табака вырастил и везёт домой?
kоt-obormot
Да когда уже строем заставят ходить - между парашей, корытом с соей, и копанием очередного путентрубопровода?
Zdobsi
Надо сначала депутатам госдумы внести закон о взятках+если больше миллиона, чтобы реквизировали имущество и денежные средства и сажали минимум на 10 лет, раз смертную казнь заморозили. С себя надо начинать.
А все, что с сигаретами происходит-это рыночная экономика. Рынок так реагирует.
Запретят алкоголь или подорожает еще-будут гнать. Все мы это уже проходили.
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