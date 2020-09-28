Боевые действия на YouTube. Военные Армении и Азербайджана обменялись свежими видео с передовой
Министерства обороны Азербайджана и Армении опубликовали новые видео разгорающегося конфликта из-за непризнанной республики Нагорный Карабах.
«Артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении, открывающим огонь по нашим населенным пунктам, был нанесён ответный удар», — рапортуют 28 сентября азербайджанские военные.
По их оценке, артиллеристы из Азербайджана смогли нанести своим противникам «большие потери». В доказательство своих слов Минобороны республики публикует видео операции около города Агдере.
Армянская сторона ответила роликом, в котором наносится удар по азербайджанской военной технике.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.