Эрдоган: Армения должна уйти из оккупированного ею Нагорного Карабаха

«Армения должна уйти с оккупированных ею мест. Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, должен быть положен конец. Турция и дальше будет вместе с Азербайджаном», — приводит слова Эрдогана газета Hurriyet. «Оккупированные земли являются землями Азербайджана. Почти 1 миллион человек живет вдали от своей земли», — добавил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал прекратить «оккупацию Нагорного Карабаха». О поддержке Азербайджана он заявил 28 сентября, выступая на международной конференции в Стамбуле.

Более того, турецкий лидер обвинил Россию, США и Францию в нежелании реально помочь в урегулировании карабахского конфликта.

«Так называемая Минская триада США — Россия — Франция* не решала эту проблему почти 30 лет. Они всячески старались избегать этой проблемы. Теперь дают советы», — заявил Эрдоган.



Ранее Армения заявила о вмешательстве Турции в конфликт на территории Нагорного Карабаха и переброске наёмников из Сирии.