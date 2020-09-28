Эрдоган: Армения должна уйти из оккупированного ею Нагорного Карабаха

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал прекратить «оккупацию Нагорного Карабаха». О поддержке Азербайджана он заявил 28 сентября, выступая на международной конференции в Стамбуле.
«Армения должна уйти с оккупированных ею мест. Кризису, начавшемуся с оккупации Нагорного Карабаха, должен быть положен конец. Турция и дальше будет вместе с Азербайджаном», — приводит слова Эрдогана газета Hurriyet. «Оккупированные земли являются землями Азербайджана. Почти 1 миллион человек живет вдали от своей земли», — добавил он.
Более того, турецкий лидер обвинил Россию, США и Францию в нежелании реально помочь в урегулировании карабахского конфликта.
«Так называемая Минская триада США — Россия — Франция* не решала эту проблему почти 30 лет. Они всячески старались избегать этой проблемы. Теперь дают советы», — заявил Эрдоган.
Ранее Армения заявила о вмешательстве Турции в конфликт на территории Нагорного Карабаха и переброске наёмников из Сирии.
*Минская группа ОБСЕ по Нагорному Карабаху (The OSCE Minsk Group) — группа стран-членов ОБСЕ, возглавляющая поиск путей мирного урегулирования карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются Россия, Франция и США. Кроме них в состав Минской группы входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.