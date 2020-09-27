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27.09.2020 21:39
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Минобороны Армении заявило о вмешательстве Турции в конфликт в Карабахе

У Еревана имеются данные о вмешательстве Турции в военный конфликт в Нагорном Карабахе. Об том заявил вечером 27 сентября представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, есть информация о наемниках и о применении турецкого вооружения, пишет РБК со ссылкой на армянское издание Verelq. Тот факт, что у азербайджанцев есть турецкое оружие, не вызывает сомнения.

«О боевиках не могу утверждать, нужно больше доказательств, и будем говорить уже более уверенно», — сказал Ованнисян.

Ранее президенты Турции и Азербайджана провели переговоры. Реджеп Эрдоган заверил Ильхама Алиева в готовности помочь стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении подчеркнул, что важно не допустить вмешательства Турции в конфликт, чтобы он не вылился за пределы Карабаха. Созванивались по поводу эскалации конфликта и главы МИД — Сергей Лавров по очереди поговорил со своими коллегами из Армении, Азербайджана и Турции.

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Комментарии (11)

kobr
А нельзя ли как нибудь полит корректно написать чья это земля? Я вот ничего не понимаю, думаю как и многие. Комменты редакции в этих темах о том что в 1994 что то там три стороны подписали ясности не прибавляет.
dragvs
О чем сыр-бор вообще?
Александр Смуров
Понятно, по привычке зовут Россию на помощь.
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