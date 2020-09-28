Сирийские наемники — «полная чушь». Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в использовании тысяч боевиков из Сирии
Турция перебросила из Сирии в Нагорный Карабах порядка 4 тысяч боевиков, сообщил 28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью РИА Новости. Азербайджан это опроверг и обвинил в том же самом армянскую сторону.
«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — заявил армянский посол.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию об участии сирийских военных на стороне Азербайджана в боях за Нагорный Карабах, пишет 28 сентября Reuters.
«Слухи о якобы переброске боевиков из Сирии в Азербайджан — это очередная провокация армянской стороны и полная чушь», — заявил помощник президента.
В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что уже на стороне Армении в Карабахе участвуют сирийские наемники, пишет 28 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Согласно полученной разведывательной информации, среди потерь противника много наемников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери», — заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
О начале и ходе полномасштабных военных столкновений между Арменией и Азербайджаном читайте в материале «Фонтанки».
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаке.
Карабахский конфликт обострился в годы перестройки, в конце 1980-х, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане. В 1991–1994 годах эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. По уровню военного противостояния её превзошёл лишь чеченский конфликт. Большинством независимых экспертов общие потери в Карабахской войне оцениваются в 20–25 тысяч человек.
5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой. Локальные обострения между сторонами происходят по сей день. Но таких масштабных не было давно.