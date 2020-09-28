Сирийские наемники — «полная чушь». Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в использовании тысяч боевиков из Сирии

Турция перебросила из Сирии в Нагорный Карабах порядка 4 тысяч боевиков, сообщил 28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью РИА Новости. Азербайджан это опроверг и обвинил в том же самом армянскую сторону.



«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — заявил армянский посол.



Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию об участии сирийских военных на стороне Азербайджана в боях за Нагорный Карабах, пишет 28 сентября Reuters.

