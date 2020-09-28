FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 12:32
0
Печать

Сирийские наемники — «полная чушь». Азербайджан и Армения обмениваются обвинениями в использовании тысяч боевиков из Сирии

Турция перебросила из Сирии в Нагорный Карабах порядка 4 тысяч боевиков, сообщил 28 сентября посол Армении в России Вардан Тоганян в интервью РИА Новости. Азербайджан это опроверг и обвинил в том же самом армянскую сторону.

«По нашей информации, за последнее время около четырех тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают», — заявил армянский посол.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев опроверг информацию об участии сирийских военных на стороне Азербайджана в боях за Нагорный Карабах, пишет 28 сентября Reuters.

«Слухи о якобы переброске боевиков из Сирии в Азербайджан — это очередная провокация армянской стороны и полная чушь», — заявил помощник президента.

В свою очередь, Минобороны Азербайджана заявило, что уже на стороне Армении в Карабахе участвуют сирийские наемники, пишет 28 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Согласно полученной разведывательной информации, среди потерь противника много наемников армянского происхождения из Сирии и разных стран Ближнего Востока. Но поскольку они не зарегистрированы в Армении официально, враг легко скрывает эти потери», — заявил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

О начале и ходе полномасштабных военных столкновений между Арменией и Азербайджаном читайте в материале «Фонтанки».

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаке.

Карабахский конфликт обострился в годы перестройки, в конце 1980-х, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане. В 1991–1994 годах эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. По уровню военного противостояния её превзошёл лишь чеченский конфликт. Большинством независимых экспертов общие потери в Карабахской войне оцениваются в 20–25 тысяч человек.

5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой. Локальные обострения между сторонами происходят по сей день. Но таких масштабных не было давно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний