Эскалация конфликта в непризнанной республике продолжается. Военное положение ввели все три его стороны — Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах. Остановиться их просят уже и НАТО, и Владимир Путин. Пострадавших сотни.

Путин, НАТО, разрушения и сотни пострадавших: что происходит в Нагорном Карабахе

Фото: скриншот видео / YouTube

Азербайджан и Армения весь день публикуют эпичные кадры военных действий в Нагорном Карабахе. Вот с воздуха расстреливают бронемашину, а тут горящие танки и грузовики. Число пострадавших среди мирного населения на линии соприкосновения в Карабахе, по данным генпрокуратуры Азербайджана, выросло до 19 человек.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook рассказала, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе боев с азербайджанскими военными потеряла 16 человек, более сотни ранены.



В самом Карабахе по предварительным данным, свыше 50 населенных пунктов подверглись атакам беспилотников и артиллерии, заявил омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян на брифинге в Facebook. По его словам, повреждены сотни объектов недвижимости, инфраструктуры, линии электропередачи, газопроводы, водоводы, машины.



Обе страны, а также сама республика, ввели военное положение и комендантский час. В Армении объявлена общая мобилизация офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. Аналогичные действия предпринял и Азербайджан, в ряде городов и регионов будет действовать комендантский час с 20.00 по 05.00 по московскому времени.



Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Молятся за мир патриарх Кирилл и Папа Римский.

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он в беседе с российским лидером заявил о недопустимости вовлечения внерегиональных сил в конфликт. Как сообщили в Кремле, Путин отметил, что нужно не допустить дальнейшей эскалации и прекратить боевые действия.



📞🇷🇺🇦🇲Владимир #Путин и Премьер-министр Армении @NikolPashinyan обсудили резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений.

🔗https://t.co/CMs6MOabnt pic.twitter.com/4Az2Ly1Lil — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) September 27, 2020

«НАТО глубоко обеспокоено сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения», — заявил специальный представитель генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурайа.

Эстония сообщила, что инициирует консультации в Совбезе ООН по ситуации в Карабахе. А Армения обратилась в ЕСПЧ.

Тем временем конфликт уже сказывается на авиасообщении в регионе. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сообщила, что отменяет рейсы в Ереван в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

