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27.09.2020 21:20
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Путин, НАТО, разрушения и сотни пострадавших: что происходит в Нагорном Карабахе

Эскалация конфликта в непризнанной республике продолжается. Военное положение ввели все три его стороны — Армения, Азербайджан и Нагорный Карабах. Остановиться их просят уже и НАТО, и Владимир Путин. Пострадавших сотни.

Фото: скриншот видео / YouTube

Азербайджан и Армения весь день публикуют эпичные кадры военных действий в Нагорном Карабахе. Вот с воздуха расстреливают бронемашину, а тут горящие танки и грузовики. Число пострадавших среди мирного населения на линии соприкосновения в Карабахе, по данным генпрокуратуры Азербайджана, выросло до 19 человек.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян в Facebook рассказала, что армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе боев с азербайджанскими военными потеряла 16 человек, более сотни ранены.

В самом Карабахе по предварительным данным, свыше 50 населенных пунктов подверглись атакам беспилотников и артиллерии, заявил омбудсмен в Карабахе Артак Бегларян на брифинге в Facebook. По его словам, повреждены сотни объектов недвижимости, инфраструктуры, линии электропередачи, газопроводы, водоводы, машины.

Обе страны, а также сама республика, ввели военное положение и комендантский час. В Армении объявлена общая мобилизация офицерского, прапорщического и рядового состава запаса в возрасте до 55 лет. Аналогичные действия предпринял и Азербайджан, в ряде городов и регионов будет действовать комендантский час с 20.00 по 05.00 по московскому времени.

Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём. Молятся за мир патриарх Кирилл и Папа Римский.

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он в беседе с российским лидером заявил о недопустимости вовлечения внерегиональных сил в конфликт. Как сообщили в Кремле, Путин отметил, что нужно не допустить дальнейшей эскалации и прекратить боевые действия.

«НАТО глубоко обеспокоено сообщениями о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди гражданского населения», — заявил специальный представитель генсека Североатлантического альянса по Центральной Азии и Кавказу Джеймс Аппатурайа.

Эстония сообщила, что инициирует консультации в Совбезе ООН по ситуации в Карабахе. А Армения обратилась в ЕСПЧ.

Тем временем конфликт уже сказывается на авиасообщении в регионе. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) сообщила, что отменяет рейсы в Ереван в связи с возникшим конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Фото: скриншот видео / YouTube

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаке.

Карабахский конфликт имеет очень давние исторические и культурные корни. Он приобрёл новую остроту в годы перестройки, в конце 1980-х, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане. В 1991–1994 годах эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. По уровню военного противостояния её превзошёл лишь чеченский конфликт. Большинством независимых экспертов общие потери в Карабахской войне оцениваются в 20–25 тысяч человек.

5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой. Локальные обострения между сторонами происходят по сей день. Но таких масштабных не было давно.

© Фонтанка.Ру

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