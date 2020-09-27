Ереван и Баку развернули боевые действия на территории непризнанной республики. Тысячи добровольцев уже рвутся в Нагорный Карабах. Россия, мировое сообщество и даже Папа Римский призывают стороны не горячиться и прекратить огонь. «Фонтанка» собрала всё, что известно к этому часу.

В Карабахе горят танки и летят бомбы. Главное о новом обострении между Азербайджаном и Арменией

Фото: скриншот видео / YouTube

Ранним утром воскресенья, 27 сентября, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские вооруженные силы начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. На линии разграничения в непризнанной республике был открыт огонь из артиллерийских и ракетных установок. В свою очередь Минобороны Азербайджана выступило с заявлением, что около 05:00 по московскому времени Армения начала интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии и населенных пунктов. И объявило о начале контрнаступательной операции по всей линии соприкосновения.



В семь часов утра пресс-служба Нагорно-Карабахской республики заявила, что обстрелам подверглись не только села на линии разграничения, но и столица — Степанакерт. А в боях участвуют танковые подразделения при поддержке ракетно-артиллерийских войск, авиации и беспилотных летательных аппаратов.

#Azerbaijan, using mil. aircraft, #UAV's, armored vehicles& artillery, attacks various parts of Artsakh frontline.#DefenceArmy vanguard units successfully repel all enemy attacks.According to verified information,the Azerbaijani AF lost 2helicopters,14 UAV's.The battles continue pic.twitter.com/37vEYRSt4V — MoD of Armenia 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) September 27, 2020

С самого утра стороны обмениваются сообщениями об уничтоженной бронетехнике, проверить достоверность которых не представляется возможным. В Минобороны Армении первыми заявили об уничтожении двух вертолетов и трех беспилотников вооруженных сил Азербайджана, а также о трех подбитых танках. В Баку это опровергли, заявив о потере только одного вертолета и уничтожении сразу 12 переносных зенитных комплексов «Оса» армянской стороны.

Вскоре президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и всеобщую мобилизацию мужского населения возрастом от 18 лет и старше. Об аналогичном решении заявило правительство Армении. В Минобороны страны рассказали о 10 тысячах добровольцев, желающих отправиться в зону конфликта. В то же время Госслужба Азербайджана по мобилизации и призыву заявила, что не считает необходимым объявлять всеобщую мобилизацию, а армия республики укомплектована.

Днём в Минобороны Азербайджана сообщили, что вооруженные силы заняли шесть сел и ряд стратегических высот в Нагорном Карабахе, а армия страны прорвала линию обороны Армении.

«Ряд стратегических высот уже находится под контролем нашей армии. В том числе, освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Горадиз, Йухары, Абдулрахманлы Физулинского района, Бойук Меджанли и Нюзгар Джабраильского района», — заявил пресс-секретарь ведомства Анар Эйвазов.

В ответ в армянском министерстве заявили, что уничтожили четыре вертолета противника, около 15 беспилотников, 10 танков и одну боевую машину пехоты. Столкновения продолжаются. А информацию об «освобождении» восприняли с иронией.

«Шесть сел… Берите выше — 10 городов. Да, черт возьми, вы так и не научились хотя бы делать правильный фотошоп города Физули», — написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook.

МИД России обратился 27 сентября к сторонам конфликта с призывом прекратить боевые действия.



«Вдоль линии соприкосновения с обеих сторон идут интенсивные обстрелы. Поступают сведения о потерях. Призываем стороны немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации», — заявили в МИДе РФ.



Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) призвала Армению и Азербайджан восстановить режим прекращения огня и решать конфликт исключительно мирным путём. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также категорически осудили крупномасштабные военные действия в Нагорном Карабахе.



RA Defence Minister #Davit_Tonoyan had a telephone conversation with Personal Representative of the @OSCE Chairman-in-Office #Andrzej Kasprzyk. The Minister presented the situation on the border and said that #Azerbaijan had unleashed another #provocation. pic.twitter.com/C8pE3RXbHf — MoD of Armenia 🇦🇲 (@ArmeniaMODTeam) September 27, 2020

Папа Римский Франциск во время своей проповеди призвал к миру на Кавказе и отказу от силовых способов урегулирования любых разногласий в Нагорном Карабахе.



Հրետակոծության հետևանքով մայրաքաղաք Ստեփանակերտում վնասվել են մի շարք տներ, բնակելի շենքներ և փողոցում կայանված ավտոմեքենաներ։



Վնասված տներ կան նաև Ստեփանակերտի Սասունցի Դավիթ փողոցում և հարակից տարածքներում։ https://t.co/elc7t8ocdQ pic.twitter.com/CY2kPBTPFJ — Հետք/Hetq (@Hetq_Trace) September 27, 2020

А Турция, например, поддержала Баку и осудила «нападение Армении», отметив, что она «нарушила перемирие, напав на гражданские поселения и еще раз продемонстрировав, что выступает против мира и стабильности».

Карабахский конфликт имеет очень давние исторические и культурные корни. Он приобрёл новую остроту в годы перестройки, в конце 1980-х, на фоне резкого подъёма национальных движений в Армении и Азербайджане. В 1991–1994 годах эта конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. По уровню военного противостояния её превзошёл лишь чеченский конфликт. Большинством независимых экспертов общие потери в Карабахской войне оцениваются в 20–25 тысяч человек.



5 мая 1994 года был подписан Бишкекский протокол о перемирии и прекращении огня между Арменией и самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой с одной стороны и Азербайджаном — с другой. Локальные обострения между сторонами происходят по сей день. Но таких масштабных не было давно.