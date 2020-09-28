Путин собирается сделать прививку от ковида — об этом сообщили в Южной Корее
Впервые прозвучала информация о намерении президента России Владимира Путина принять вакцину от коронавируса. Её источником, по сообщению РИА «Новости», стала администрация южнокорейского президента.
Как передаёт 28 сентября РИА «Новости», в администрации рассказали о телефонной беседе Путина с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Коллега пригласил Путина посетить Сеул по мере стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы обстоятельно обсудить развитие двухсторонних отношений. «Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», — процитировала пресс-служба слова Путина.
Также пресс-служба акцентировала внимание на том, что южнокорейский президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции «9 мостов», несмотря на пандемию.
9 сентября журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собирается ли Путин прививаться от COVID-19. Песков ответил, что Путин сам объявит об этом, если сочтёт нужным. До этого Путин рассказывал, что прививку сделала его дочь — одной из первых.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Прививки идут полным ходом. 28 сентября директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину получили уже более 5 тысяч добровольцев; нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.