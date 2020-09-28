FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 15:15
3
Печать

Путин собирается сделать прививку от ковида — об этом сообщили в Южной Корее

Впервые прозвучала информация о намерении президента России Владимира Путина принять вакцину от коронавируса. Её источником, по сообщению РИА «Новости», стала администрация южнокорейского президента.

Как передаёт 28 сентября РИА «Новости», в администрации рассказали о телефонной беседе Путина с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Коллега пригласил Путина посетить Сеул по мере стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы обстоятельно обсудить развитие двухсторонних отношений. «Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», — процитировала пресс-служба слова Путина.

Также пресс-служба акцентировала внимание на том, что южнокорейский президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции «9 мостов», несмотря на пандемию.

9 сентября журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собирается ли Путин прививаться от COVID-19. Песков ответил, что Путин сам объявит об этом, если сочтёт нужным. До этого Путин рассказывал, что прививку сделала его дочь — одной из первых.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Прививки идут полным ходом. 28 сентября директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину получили уже более 5 тысяч добровольцев; нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

dedmoroz_5e4d8827384c2
«Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», — процитировала пресс-служба слова Путина.

тут срок не указан)))
Dimitry Antonov
Да, РИА "Новости" - это такие новости!
Урус-Баши
Через телевизор не передаётся.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний