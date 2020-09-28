Путин собирается сделать прививку от ковида — об этом сообщили в Южной Корее

Как передаёт 28 сентября РИА «Новости» , в администрации рассказали о телефонной беседе Путина с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между странами. Коллега пригласил Путина посетить Сеул по мере стабилизации ситуации с COVID-19, чтобы обстоятельно обсудить развитие двухсторонних отношений. «Я приеду в Южную Корею… Лично привьюсь российской вакциной и поеду», — процитировала пресс-служба слова Путина.

Впервые прозвучала информация о намерении президента России Владимира Путина принять вакцину от коронавируса. Её источником, по сообщению РИА «Новости» , стала администрация южнокорейского президента.

Также пресс-служба акцентировала внимание на том, что южнокорейский президент высоко оценил активное сотрудничество двух стран в судостроении и других сферах из предложенной им ранее концепции «9 мостов», несмотря на пандемию.

9 сентября журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собирается ли Путин прививаться от COVID-19. Песков ответил, что Путин сам объявит об этом, если сочтёт нужным. До этого Путин рассказывал, что прививку сделала его дочь — одной из первых.