FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
28.09.2020 12:27
4
Печать

У 5 тысяч человек, вакцинированных «Спутником V», побочных реакций не зафиксировано

Вакцину «Спутник V» против коронавируса получили уже более 5 тысяч добровольцев, неожиданных побочных реакций у них нет, сообщает 28 сентября РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

«К настоящему времени вакциной «Спутник V» в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», — рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Прививки идут полным ходом, правда, у вакцины есть один недостаток. Получить вакцину надо дважды, и заразиться ковидом между двумя прививками не страшно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Wuhan Proletarian
Главное, чтобы от прививки не пострадало либидо!
sench99
Друзья, как же Вы надоели с этой вакциной..Ну "вакцинируйтесь" по тихому..Надо Вам-делайте..Не пуболикуйте каждый день новости об этом..Надо подшиться от алеоголя-подшивайтесь..Никто же не пишет, сколько человек в день подшилось.
Вотоночё
Между эти "не зафиксировано" и "нет, и не будет" есть некоторая разница.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний