У 5 тысяч человек, вакцинированных «Спутником V», побочных реакций не зафиксировано

Вакцину «Спутник V» против коронавируса получили уже более 5 тысяч добровольцев, неожиданных побочных реакций у них нет, сообщает 28 сентября РИА Новости со ссылкой на Минздрав России.

«К настоящему времени вакциной «Спутник V» в рамках клинических исследований и в гражданском обороте привито более 5 тысяч граждан. Случаев значимых нежелательных и побочных реакций, кроме описанных в инструкции, не зафиксировано», — рассказал директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Прививки идут полным ходом, правда, у вакцины есть один недостаток. Получить вакцину надо дважды, и заразиться ковидом между двумя прививками не страшно.

