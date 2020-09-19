Собянин: Вакциной Sputnik - V в Москве привились более 700 добровольцев

От коронавируса в столице вакцинированы уже свыше 700 человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью каналу «Россия-1».



По его словам, все они чувствуют себя хорошо. Собянин отметил, что добровольцев уже в полтора раза больше, чем требуется.

«Сорок тысяч человек должны пройти пострегистрационные испытания, на сегодняшний день уже свыше 60 тысяч заявились как добровольцы», — пояснил мэр.

Вакцинация добровольцев в столице началась 9 сентября.

Первая партия вакцины Sputnik V производства Института имени Гамалеи выпущена в гражданский оборот, ею будут привиты граждане из групп риска — в первую очередь медики.