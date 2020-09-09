Сам сообщит, если посчитает нужным. Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 сентября ответил на вопрос журналистов о том, будет ли прививаться от коронавируса сам Владимир Путин.
«Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит», — цитирует Пескова РИА «Новости».
По данным СМИ, прививку от COVID-19 уже сделала дочь Путина, одной из первых. Также вакцину опробовали на себе мэр Москвы Сергей Собянин, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и глава Минобороны Сергей Шойгу.
Российская вакцина, получившая международное наименование Sputnik V, зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отметили увеличение лимфоузлов, диспепсию, снижение аппетита, повышение температуры, головную боль, тошноту и аллергическую реакцию.
Вакцинацию населения страны планируют начать в ноябре этого года. В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.