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09.09.2020 13:48
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Сам сообщит, если посчитает нужным. Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 9 сентября ответил на вопрос журналистов о том, будет ли прививаться от коронавируса сам Владимир Путин.

«Что касается прививки президента, то когда и если он посчитает это необходимым, он сам об этом сообщит», — цитирует Пескова РИА «Новости».

По данным СМИ, прививку от COVID-19 уже сделала дочь Путина, одной из первых. Также вакцину опробовали на себе мэр Москвы Сергей Собянин, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и глава Минобороны Сергей Шойгу.

Российская вакцина, получившая международное наименование Sputnik V, зарегистрирована 11 августа 2020 года. Её запустили в производство параллельно с финальным этапом проверок, который продлится до 2023 года. Из возможных побочных эффектов отметили увеличение лимфоузлов, диспепсию, снижение аппетита, повышение температуры, головную боль, тошноту и аллергическую реакцию.

Вакцинацию населения страны планируют начать в ноябре этого года. В комздраве Петербурга пообещали приложить усилия, чтобы от коронавируса привилось как можно больше горожан. Подробнее о второй волне в Северной столице читайте в нашем материале.

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Комментарии (2)

lamer
Могут быть противопоказания. Такой же белковый человек, как и мы.
hal9000
а вдруг там новичек?!
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