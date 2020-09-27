Азербайджан сообщил о гибели целой семьи из пяти человек в результате артобстрела
Пять членов одной семьи погибли в Азербайджане в результате артиллерийского обстрела армянскими военными. Об этом сообщает генеральная прокуратура Баку 27 сентября.
На официальной странице в Facebook пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана выражает сожаление по поводу гибели Эльбруса Гурбанова и четырёх членов его семьи. Все они жили в селе Гашалты Нафталанского района, который в субботу подвергся артобстрелу.
По факту возбуждено дело более чем по пяти статьям УК Азербайджана, среди них — умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и ведение агрессивной войны. Число пострадавших среди мирного населения, по информации прокуратуры, выросло до 19 человек.
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артак Бегларян на брифинге заявил, что под обстрелом находилось около 50 населенных пунктов. По его словам, в результате атаки со стороны Азербайджана более 30 мирных граждан были ранены, двое погибли.
Со стороны Армении также сообщалось, что армия обороны НКР потеряла 16 человек, более сотни ранены. Ведомства двух стран показали видео с полей конфликта.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.