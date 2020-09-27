Азербайджан сообщил о гибели целой семьи из пяти человек в результате артобстрела

Пять членов одной семьи погибли в Азербайджане в результате артиллерийского обстрела армянскими военными. Об этом сообщает генеральная прокуратура Баку 27 сентября.



На официальной странице в Facebook пресс-служба генпрокуратуры Азербайджана выражает сожаление по поводу гибели Эльбруса Гурбанова и четырёх членов его семьи. Все они жили в селе Гашалты Нафталанского района, который в субботу подвергся артобстрелу.

По факту возбуждено дело более чем по пяти статьям УК Азербайджана, среди них — умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды и ведение агрессивной войны. Число пострадавших среди мирного населения, по информации прокуратуры, выросло до 19 человек.